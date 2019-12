Lukuaika noin 2 min

Lauttasaaren seurakunta haluaa toivottaa joulurauhaa ihmisille täysin uudella tavalla. Perjantaina 20. joulukuuta Lauttasaaressa joulurauhan toivotuksia voi kuulla suoraan taivaalta. Drone-lennokkiin on kiinnitetty äänentoisto, josta joulurahaa julistetaan suomeksi ja stadin slangiksi suoraan taivaalta.

Tempauksen järjestää Lauttasaaren seurakunta yhdessä viestintätoimisto Sourcen ja Markkinointitoimisto Kitchenin kanssa .

Dronesta kuuluva ääni on Lauttasaaren seurakunnan pastorin Simo Lemmetyisen.

"Evankeliumi on kreikkalainen lainasana ja sen suomenkielinen suora käännös tarkoittaa ilosanomaa. Juuri sitä me haluamme toivottaa. Samalla haluamme näyttää, että kirkko on muutakin kuin erityksissä oleva talo tuolla mäellä. Kirkko voi olla myös tätä päivää", Lemmetyinen kertoo tiedotteessa.

Taivaallinen joulurauhan julistus pääsee ilmoille perjantaina Lauttasaaressa sijaitsevan kauppakeskus Lauttiksen ympäristössä. Liikkeelle lähdetään seurakunnan tilasta kauppakeskus Lauttiksesta klo 13:00.

"Tämä on hillittömän hauska tempaus, jossa voidaan uudella tavalla kommunikoida ihmisten kanssa. Haluamme jättää tästä tarinoita kerrottavaksi vielä joulunkin yli", intoilee Source Creative Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Kantola.

Uudet ideat seurakunnassa saivat alkunsa kuluneen syksyn aikana, kun lähestyvä kirkon remontti antoi aihetta ideoida erilaisia toimintatapoja.

"Yhdessä seurakuntakoordinaattori Tomi Panigrahin kanssa syntyi idea dronesta ja taivaallisesta julistuksesta", pastori Lemmetyinen kertoo.

Joulukuussa seurakunta järjesti myös toisen hieman erilaisen joulutempauksen, kun kauneimpia joululauluja laulettiin karaokena kauppakeskus Lauttiksessa sijaitsevassa seurakunnan väistötilassa.

"Tila on meille yhtä aikaa sekä väistötila että lauttasaarelaisten oma olohuone. Sijainti on keskeisellä paikalla, metron yhteydessä ja palvelujen keskellä. Näiden projektien myötä olemme kiinnostuneita kehittämään seurakunnan toimintaa ja tilaa edelleen eteenpäin", sanoo Lemmetyinen.