Markkinointiviestintätoimisto Vapa Media on tehnyt sopimuksen suomalaisen kasvuyrityksen MaaS Globalin kanssa. Vapa tekee strategista suunnittelua, markkinointi- ja mediaviestintää sekä Suomessa että ulkomailla. Yhteistyö on alkanut tammikuussa ja Vapa sanoo olevansa MaaS Globalin ”strategisen markkinointiviestinnän pääyhteistyökumppani”.

Firman tuote on Whim-sovellus, joka on tällä hetkellä käytössä Helsingissä, Wienissä, Britannian Birminghamissa ja Hollannin Antwerpenissä. Uusia lanseerauskampanjoita on vireillä ja ne tulevat julkisiksi koronatilanteen hellitettyä. Laajentumiskohteita ovat ainakin Singapore ja Tokio.

”Liikkuminen tulee lähivuosina mullistumaan, ja muutokset voi jo nyt nähdä erityisesti suurissa kaupungeissa. Suomalainen liikkumissovellus Whim on digitaalisten liikkumispalveluiden (Mobility as a Service) maailmanlaajuinen edelläkävijä”, Vapa sanoo tiedotteessa.

Maas Globalin markkinointi- ja myyntijohtaja Esa-Pekka Nykänen kehuu Vapan osaamista sisältömarkkinoinnissa ja viestinnässä.

”Liikkumisen murroksessa on ennen kaikkea kyse asenteiden ja kulttuurin muutoksesta. Tässä muutoksessa monipuolisen tiedon, sisällön ja keskustelun rooli on keskeinen”, Nykänen sanoo.

Whimin idea on koota yhteen eri liikkumispalveluita kiinteään kuukausihintaan. Esimerkiksi Helsingissä peruspaketti maksaa saman verran kuin HSL:n kuukausilippu, joka sisältyy Whimin hintaan. Sen päälle saa muun muassa käyttää kaupunkipyöriä ilmaiseksi puoli tuntia kerrallaan tai ajaa neljä alle viiden kilometrin taksimatkaa kympillä. Sovellukseen on integroitu myös autonvuokrauspalvelu ja sähköpotkulaudan käyttö.

MaaS Global on perustettu vuonna 2015 ja Whim on ollut toiminnassa noin kaksi ja puoli vuotta.