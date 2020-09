Lukuaika noin 2 min

Mark Fry on nimitetty Warner Music Nordicsin presidentiksi. Fry raportoi uudessa roolissaan Stu Bergenille (Warner Musicin CEO, International, and Global Commercial Services). Fry on toiminut viime vuodet paitsi Warner Music Finlandin toimitusjohtajana, myös Warner Music Nordicsin Vice presidentinä.

Musiikkialalla kolmella vuosikymmenellä työskennellyt ja Warner Music Nordicsin presidentinä 18 vuotta toiminut Jonas Siljemark jää eläkkeelle vuoden lopussa.

"Mark oli päivänselvä valinta tähän tärkeään rooliin. Hänen ammattimaisen johtajuutensa aikana Warner Music Finland on ollut maansa paras musiikkiyhtiö. Mark on luonteeltaan edelläkävijä ja on sitoutunut kasvattamaan uusia sukupolvia sekä johtajissa että supertähdissä. Markin johdolla meillä on mahdollisuus kasvattaa mainettamme innovatiivisuuden ja artistisuuden majakkana. Haluan kaikkien warnerilaisten puolesta kiittää Jonasta monien vuosien merkittävästä palveluksesta artisteillemme, yhtiöllemme ja alallemme”, Stu Bergen sanoo tiedotteessa.

"Olen otettu, että minut on valittu Jonaksen seuraajaksi. Hänen panoksensa pohjoismaisen musiikkialan kasvuun on vertaansa vailla. Jatkamme rohkeiden ja kekseliäiden askelten ottamista, jotta tähtiemme ja heidän musiikkinsa sivuuttaminen on mahdotonta. Odotan sitä, että pääsen tekemään yhteistyötä vieläkin läheisemmin globaalin leadership-tiimimme sekä koko tällä dynaamisella alalla työskentelevien kollegoideni kanssa”, Mark Fry sanoo tiedotteessa.

Mark Fry aloitti uransa Warner Music Finlandin palveluksessa vuonna 1997 nousten Head of Promotioniksi. Hän lähti Warnerilta vuonna 2001 yrittäjäksi omaan digitaalisia oikeuksia hallinoivaan yritykseensä Miidiaan. Levy-yhtiöön Fry palasi 2004, kun hänestä tuli Sony Music Finlandin markkinointijohtaja. Warner Music Finlandin markkinointijohtajana hän aloitti 2008. Hänet palkittiin 2013 Musiikki & Median Industry Awards -gaalassa vuoden markkinointipäällikkönä. Fryn rooli Warner Musicilla on vuosien myötä kasvanut: vuonna 2012 hänen vastuulleen tuli kaikkien Pohjoismaiden markkinointi, vuonna 2017 hänestä tuli Warner Music Finlandin toimitusjohtaja. Viime vuonna Fry nimitettiin myös Warner Music Nordicsin Vice Presidentiksi.

Warner Music Finlandin artisteja ovat muun muassa Antti Tuisku, BEHM, Cledos, Arttu Wiskari, Ellinoora, J. Karjalainen, JVG, Lauri Tähkä, Vesala, Kaija Koo ja Sanni.

Warner Music Finlandin uudesta toimitusjohtajasta tiedotetaan lähiaikoina.