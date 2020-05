Lukuaika noin 2 min

Katja Kannonlahti on aloittanut MIELI Suomen Mielenterveys ry:n viestintäjohtajana toukokuun alussa. Kannonlahti siirtyi tehtävään Tampereen yliopiston viestinnän johtavan asiantuntijan tehtävästä.

Tampereen yliopistossa Kannonlahti on työskennellyt muun muassa projektijohtajana ja viestintäjohtajana. Tätä ennen Kannonlahti työskenteli pitkään MTV3:n uutisten eri toimituksissa kuten Huomenta Suomi -toimituksessa, 45 minuuttia -ohjelmassa ja uutisissa. Koulutukseltaan Kannonlahti on filosofian maisteri.

Kannonlahti kertoo M&M:lle, että merkittävä syy uuteen tehtävään siirtymiseen oli mahdollisuus tehdä erittäin merkityksellistä ja mielekästä työtä erinomaisessa yhteisössä.

”Jos mietitään vaikka ajankotaista tilannetta tai Suomea ylipäätään, on iso kysymys, miten me voimme ihmisinä. Siinä henkinen hyvinvointi ja mielenterveys ovat isoja kysymyksiä. Ne ovat tärkeitä sekä yksilön että yhteisön näkökulmasta”, Kannonlahti sanoo.

Hän nostaa esiin, että mielenterveyden ongelmat kuuluvat Suomessa suurimpiin työkyvyttömyyseläkkeelle tai pitkille sairauslomille jäämisen syihin.

”Se, että itse kukin pystymme huolehtimaan itsestämme paremmin, on tärkeä juttu sekä itsemme että työyhteisömme ja kokonaisuuden kannalta. Nyt, kun vielä koronavirus ja poikkeustilanne tuovat siihen oman lisänsä, tilanne vaatii henkistä kriisinkestävyyttä. Siinä asiantuntija- ja kansalaisjärjestöt voivat olla vahvana tukena.”

Kannonlahti kertoo, että kriisipuhelimelle on ollut paljon kysyntää ja mielenterveyttä edistäviä verkkomateriaaleja on ladattu, kun ihmiset miettivät jaksamistaan.

Myös Kannonlahti työskentelee nyt etänä, joten uusi työ on alkanut lukuisilla etäpalavereilla. Vielä on meneillään uuden työarjen haltuunotto, mutta vastedes Kannonlahden tehtäviin kuuluu järjestön ulkoinen viestintä eri muodoissaan ja sisäisen viestinnän tukeminen.

”Olen ensimmäisten päivien ja viikkojen aikana urakalla haastatellut tiimiläiset ja kollegat, kysynyt, miten he näkevät maailman, ja yrittänyt nähdä, minkälaisesta yhteisöstä on kyse ja mikä on olennaisinta. Se on antanut mahtavaa näkökulmaa yhteisön toimintaan ja ammattilaisten joukkoon”, Kannonlahti sanoo.