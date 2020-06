Lukuaika noin 5 min

Tänä kesänä rokki ei soi festivaaleilla, ja tilanne on monille alan ammattilaisille taloudellisesti katastrofaalinen.

Musiikintekijöitä auttaakseen Sanoma käynnistää mittavan Anna sen soida -kampanjan, jonka tarkoituksena on kiinnittää huomio kotimaisen musiikin tukalaan tilanteeseen ja tukea muusikoita ja musiikintekijöitä koronaviruskriisin aiheuttamassa taloudellisessa ahdingossa.

Muusikot menettävät tuloja rajusti Musiikkialan koronaviruksesta johtuvien tulonmenetysten arvioidaan kasvavan tänä vuonna kaikkiaan 156 miljoonaan euroon, mikä tarkoittaa 23 prosentin vähenemistä musiikkialan arvosta. Elävän musiikin osuus tulonmenetyksistä on noin 115 miljoonaa euroa. Musiikin tekijöille ja artisteille tilitettävistä tekijänoikeuskorvauksista koronavirus vie noin 14 miljoonaa euroa. Vaikutus Teoston keräämiin korvauksiin on tänä vuonna yli 10 miljoonaa euroa, eli noin viidennes kotimaasta kerätyistä korvauksista. Suurin osa summasta muodostuu erilaisista musiikkitapahtumista ja konserteista. Gramex arvioi tulonmenetykset noin 3,7 miljoonan euron suuruisiksi, mikä tarkoittaa yli 15 prosentin menetystä muusikoille ja musiikkituottajille. Muusikkojen liiton arvion mukaan 3 000 freelancer-muusikon yhteenlasketut tulonmenetykset viideltä kuukaudelta ovat yli 40 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön kyselyssä 75 prosenttia musiikkialan vastaajista ilmoitti tulonhankinnan ja toiminnan estyneen vakavasti tai kokonaan.

Kampanja tähtää yhteensä miljoonan euron tukipakettiin suomalaisen musiikin hyväksi. Sanoma lahjoittaa Musiikin edistämissäätiön varainkeruun aloituspotiksi yhtiökokouksessa määritellyistä lahjoitusvaroistaan noin 350 000 euroa.

Lisäksi Sanomaan kuuluva Nelonen Media tarjoaa muusikoille, musiikintekijöille ja alan ammattilaisille töitä kesäksi perustettavalla uudella Anna sen soida -radiokanavalla ja rakentaa yhteistyökumppaneiden kanssa suomalaisille erilaisia tapoja tukea kotimaista musiikkia.

”Avaamme pelin lahjoittamalla rahaa keräykseen, tarjoamme musiikintekijöille töitä ja pidämme kanavissamme huolen siitä, että asia saa ansaitsemansa näkyvyyden. Kutsummekin kaikki musiikin ystävät mukaan talkoisiin”, Nelonen Median liiketoimintajohtaja Kari Laakso sanoo.

Uusi Anna sen soida -radiokanava avautuu heinäkuun alussa. Sen tähtinä ja ääninä kuullaan muusikoita ja musiikkialan ammattilaisia, joiden muut työt ovat rajusti vähentyneet. Heidän palkkaamisensa onkin Sanoman toinen tapa tukea musiikintekijöitä.

”350 000 euroa on se summa, jonka voimme lahjoittaa, ja on hienoa, että Sanoman hallitus päätti antaa lahjoitettavissa olevat varat tähän tarkoitukseen. Lahjoituksen ja palkkaamisen kautta saamme kokoon hyvinkin jo yli puoli miljoonaa euroa miljoonan euron kokoluokkatavoitteesta”, Laakso sanoo M&M:lle.

Kolmas keino on pyrkiä saamaan mukaan muita yrityksiä. Anna sen soida -kanavalle ei tule varsinaisia mainospaikkoja, joilla ajettaisiin yritysten tavallista mainontaa, mutta jonkinlaista näkyvyyttä kumppaneille voidaan tarjota.

”Löydämme varmasti tapoja tuoda esiin, että he ovat tukemassa suomalaista musiikkia. Viestimme hankkeesta paljon omissa kanavissamme, ja radiokanavalla sitten lahjoituksia tehneet yritykset voivat yhdessä sovittavalla tavalla kertoa olevansa tässä mukana”, Laakso sanoo.

Myös yksityisiä ihmisiä pyritään innostamaan mukaan, mutta osallistumistapojen suunnitteleminen on vielä kesken. Laakson mukaan esimerkiksi musiikkiin liittyvä huutokauppa voisi olla yksi mahdollisuus.

Tavoitteena monipuolisuus

Anna sen soida -kanava tulee heinä–elokuuksi kuunneltavaksi FM-taajuuksille Helsingin, Tampereen, Jyväskylän ja Lahden alueilla sekä nettiradioon. Kanavan ensimmäinen kumppaniyritys Digita toteuttaa kanavalle radion verkkopalvelut.

Radiokanavan projektipäälliköksi on jo palkattu muusikko ja tuottaja Janne Joutsenniemi.

”Hän kartoittaa jo tukea tarvitsevia musiikin ammattilaisia, ja muutkin halukkaat tekijät saavat ilmoittautua. Tavoitteena on saada kanavalle ääneen kirjava joukko sekä tunnettuja artisteja että taustalla työskenteleviä. Toivon mukaan mukaan saadaan myös esimerkiksi roudareita”, Laakso sanoo.

Laakson mukaan tarkoituksena on nimenomaan saada mukaan muitakin kuin suuria tähtiä. Oleellista on, että mukaan otetaan alan ihmisiä, joiden ansaintamahdollisuuksiin koronavirus on vaikuttanut. Kanavalla he soittavat haluamaansa musiikkia ja kertovat kappaleisiin liittyviä tarinoita.

”Odotan itsekin mielenkiinnolla, millainen radiokanava muodostuu, kun erilaiset ihmiset valitsevat täysin vapaasti, mitä kappaleita haluavat soittaa”, Laakso sanoo.

Varainkeruusta ja kertyneiden varojen jaosta vastaa yhteistyökumppanina Musiikin edistämissäätiö, jonka ovat alun perin perustaneet tekijänoikeusjärjestöt Gramex ja Teosto.

”Musiikkialan ammattilaiset ovat tällä hetkellä historiansa vaikeimmassa tilanteessa, kun koronakriisi on tuonut näkyvästi esiin myös taiteilijoiden sosiaaliturvan rakenteelliset ongelmat. On hienoa, että voimme yhdessä tehdä jotain konkreettista asian hyväksi. Musiikki on tärkeä osa ihmisten elämää ja sillä on iso arvo niin yksilölle, yhteiskunnalle kuin yrityksillekin”, kommentoi Teoston toimitusjohtaja Risto Salminen tiedotteessa.

Musiikin edistämissäätiö toteuttaa tukivarojen haku- ja jakoprosessin läpinäkyvästi omien säännöstensä mukaisesti. Tukea voivat hakea kaikki muusikot ja musiikintekijät, joilta koronavirustilanne on vienyt työt ja vaikuttanut toimeentuloon.

Musiikin edistämissäätiön hallituksen puheenjohtaja Nasima Razmyar uskoo, että erityisesti elävän musiikin arvotus kasvaa entisestään vallitsevassa tilanteessa.

”Musiikkialalla työskentelee valtava määrä ihmisiä, joiden koko toimeentulo on vaarantunut meneillään olevan kriisin myötä. Samaan aikaan suomalaiset haikailevat jo konsertteihin, keikoille ja festareille. Monet ovat osallistuneet virtuaalikeikoille ja tukeneet suosikkiartistejaan sitä kautta”, Razmyar kommentoi tiedotteessa.

Sanoma on vahvasti mukana musiikkibisneksessä

Anna sen soida -sanat ovat yleisölle jo tutut Elastisen kappaleesta Anna soida. Elastisen levy-yhtiö Rähinä Records siirtyi vuonna 2018 Kaiku Entertainmentin mukana osittain Sanoman omistukseen ja samalla Nelonen Median alaisuuteen. Käytännössä Elastinen on siis monen muun suomalaisartistin tavoin Sanoman tallissa.

Aiemmin samana vuonna Sanoma oli ostanut N.C.D. Productionin festivaali- ja tapahtumaliiketoiminnan. Sanomalla on siis omakin lusikkansa varsin syvällä musiikkibisneksen sopassa, niin syvällä, että yhtiön valta on herättänyt alalla huolta.

Laakson mukaan Anna sen soida -kampanjassa ei kuitenkaan ole kyse oman musiikkibisneksen edellytysten turvaamisesta.

”Emme me sitä pelkää, että musiikkiala häviäisi, vaikka joissakin tapauksissa joku saattaakin miettiä alanvaihtoa. Musiikki on tärkeää monelle meidän bisneksellemme, mutta tässä hankkeessa on kyse koko toimialan tarpeista”, hän sanoo ja korostaa, että lahjoitusvarojen jakaminen on annettu kokonaan Musiikin edistämissäätiön tehtäväksi.