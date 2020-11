YouGovin selvityksen mukaan suomalaisten suosikkituotemerkki on Fazer.

Kestosuosikki. YouGovin selvityksen mukaan suomalaisten suosikkituotemerkki on Fazer.

Kestosuosikki. YouGovin selvityksen mukaan suomalaisten suosikkituotemerkki on Fazer.

Lukuaika noin 2 min

Markkinatutkimusyhtiö YouGov muodostaa vuosittain maailmanlaajuisen ja myös Suomen kattavan imagorankingin käyttämällä kuutta eri imagotekijää. Globaalia listaa dominoivat teknologiajätit, mutta Suomessa kymmenen kärjessä on brändejä monelta eri toimialalta.

Sen sijaan Suomen kärkikymmenikköön yltäviä brändejä yhdistää kotimainen alkuperä. Kärjessä on paljon samoja brändejä kuin Markkinointi & Mainonnan ja Taloustutkimuksen Brändien arvostus -tutkimuksessa.

Suomen YouGov BrandIndexin listaykkönen on Fazer, joka on saanut kaikkein positiivisimmat arvostelut jo monena vuonna. Fiskars on tänäkin vuonna toiseksi parhaalla sijalla ja Valio säilyttää kolmossijansa.

Yle Areena, joka on myös yksi tämän vuoden kovimmista nousijoista, pääsi nyt Suomen kärkikymmenikköön. Hackman puolestaan putosi pois kymmenen kärjestä.

Suomen 10 imagoltaan parasta tuotemerkkiä YouGovin mukaan

Sijoitus Brändi 1 Fazer 2 Fiskars 3 Valio 4 Iittala 5 Prisma 6 Arabia 7 Paulig 8 Finnair 9 Yle Areena 10 Abloy

Yle on vuoden 2020 suurin nousija niukasti ennen Yle Areenaa. Niiden jälkeen seuraavaksi eniten pisteitään kohensivat VR, Nordea, Danske Bank, MobilePay, McDonald’s, Kokkikartano, Kotimaista ja Elisa.

Listaus on koottu YouGovin BrandIndex-pisteindeksin avulla. Pisteindeksi muodostuu kuuden imago-osatekijän keskiarvosta. Osatekijät ovat laatu, yleinen mielikuva, vastine rahoille, suosittelu, maine ja asiakastyytyväisyys.

Globaalia brändilistaa hallitsevat teknologiajätit

Google ottaa kärkipaikan YouGovin parhaiden brändien globaalilla listauksella, joka tehdään vuosittain 33 markkina-alueella. Listaa hallitsevat teknologiajätit. Googlen jälkeen seuraavilla sijoilla ovat Whatsapp, Youtube, Samsung ja Amazon.

Ainoat ei-teknologia-alan yritykset kymmenen kärjessä ovat ruotsalainen huonekalujätti Ikea ja yhdysvaltalainen urheiluvaatebrändi Nike sijoilla yhdeksän ja kymmenen.

Maailman 10 imagoltaan parasta tuotemerkkiä YouGovin mukaan

Sijoitus Brändi 1 Google 2 Whatsapp 3 Youtube 4 Samsung 5 Amazon 6 Netflix 7 Facebook 8 Shopee 9 Ikea 10 Nike

Globaali vertailu on tehty saman pisteindeksin avulla kuin Suomea koskeva lista.

Suomessa YouGov vertailee yli 350:ttä eri brändiä. YouGov BrandIndex haastattelee joka päivä sataa koko väestöä edustavaa henkilöä ja kysyy heiltä heidän asenteistaan eri tuotemerkkejä kohtaan. Tuoretta listaa varten tiedot on kerätty lokakuun 2019 alun ja syyskuun 2020 lopun väliseltä ajalta.

Arvioidakseen tuotemerkkien yleistilannetta maailmanlaajuisesti YouGov tarkasteli 33 maasta koottuja BrandIndex-tietoja, jotka kattavat Pohjois-Amerikan, Etelä-Amerikan, Euroopan, Afrikan, Aasian ja Australian markkinat, ja muodosti maailmanlaajuisen kärkikymmenikön eri maiden kymmenen kärkeen useimmin päässeistä tuotemerkeistä. Merkeille on jaettu 1–10 pistettä kutakin maata kohden, jossa merkki pääsi listan kärkikymmenikköön. Ensimmäisestä sijasta sai 10 pistettä, kymmenennestä yhden pisteen.

YouGov BrandIndex toimii yli 40 maassa ympäri maailman ja tekee vuosittain 8 miljoonaa haastattelua.