Valtioneuvosto on tänään torstaina nimittänyt yhteiskuntatieteiden maisteri Elina Ravantin ulkoministeriön viestintäjohtajaksi.

Ravantti aloittaa tehtävässä kesäkuun 15. päivänä, ja toimikausi päättyy 28.2.2025.

Nykyisin Ravantti toimii Ylen Journalismin akatemian päällikkönä. Hänellä on pitkä kokemus media-alasta, viestinnästä ja johtamisesta. Ravantti on työskennellyt Yleisradiossa muun muassa Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtoryhmän jäsenenä, ulkomaantoimituksen päällikkönä, EU-kirjeenvaihtajana Brysselissä, Saksan-kirjeenvaihtajana, yhteiskuntasuhdepäällikkönä ja ulkomaantoimittajana radio- ja tv-uutisissa. Lisäksi Ravantilla on kokemusta toimitustyöstä sanomalehdissä, ja hän on toiminut muun muassa Euroopan Yleisradioliiton EBU:n uutiskomitean ja Ulkopoliittisen instituutin neuvottelukunnan jäsenenä.

"Ulkoministeriössä on Suomen laajin kansainvälisten asioiden asiantuntemus. On etuoikeus päästä työyhteisöön, joka tekee ympäri maailmaa joka päivä töitä Suomen ja suomalaisten hyväksi", Ravantti sanoo tiedotteessa.

Uudessa tehtävässään ulkoministeriön viestintäjohtajana Ravantti johtaa ministeriön viestintäosastoa, vastaa ministeriön viestinnän strategisesta kehittämisestä ja toimii ministeriön johtoryhmän jäsenenä.

Viestintäjohtajan virkaa haki yhteensä 32 henkilöä. Haku jouduttiin uusimaan hakuprosessin loppuvaiheessa tammikuussa 2020, koska hakuilmoituksessa oli puutteita.