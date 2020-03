Vesala on kuunnelluin kotimainen naisartisti.

Suoratoistopalvelu Spotify on selvittänyt palvelunsa kuunnelluimmat naisartistit ja naisten juontamat podcastit naistenpäivän kunniaksi.

Kirkas ykkönen on yhdysvaltalainen Billie Eilish, jonka kappaleita on striimattu 10,3 miljardia kertaa. Spotifyn mukaan peräti 60 miljoonaa käyttäjää kuuntelee Eilishia joka kuukausi. Suomalaisartisteista kuunnelluin on Paula Vesala, joka löytyy neljänneltä sijalta.

Podcasteista suosituimpia ovat selvästi rikosaiheiset ohjelmat. Suomessa genreen kuuluvista top 10:een mahtuvat Jäljillä, Huorapuutarha, Maanantaimysteeri ja yhdysvaltalainen Crime Junkie. Maailmanlistalla kuudesta kuunnelluimmasta podcastista viisi käsittelee rikoksia. Ainoa ulkopuolinen on newyorkilaisten Alexandra Cooperin ja Sofia Franklynin Call Her Daddy. Ohjelmaa on kuvailtu naisten ”pukuhuonekeskusteluksi” ja teemat pyörivät usein seksin ja deittailun ympärillä.

Spotify kertoo lanseeraavansa naistenpäivänä International Women’s Day -hubin, joka sisältää naisten tekemiä kappaleita, soittolistoja ja podcasteja sekä soittolistojen kuratointia.

Naistenpäivää vietetään sunnuntaina 8. maaliskuuta.

Kuunnelluimmat naisartistit ja naisten juontamat podcastit Spotifyssa 1.1.-1.3.2020