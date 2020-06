Lukuaika noin 2 min

Pääkaupunkiseudulla toimiva Factory-ravintolaketju tarjoaa jatkossa noutoruoan ostajille myös iskunkestävästä ja hygieenisestä lasista valmistettua astiaa, jonka asiakas voi palauttaa tiskaamatta ravintolaan.

Idean taustalla ovat Factory Ravintolat sekä Palveluiden markkinoinnin toimisto Ida Fram. Konseptilla avataan ovia entistä kestävämmälle kulttuurille noutoruoan pakkaamisessa ja nauttimisessa.

Lasisen, Bring Back -nimellä markkinoitavan ruokarasian voi jatkossa valita perinteisen kertakäyttöisen take away -rasian tilalle, ja se toimii kahdeksan euron pantilla. Tavoitteena on, että palvelun löytäisivät erityisesti säännöllisesti take away -ruokaa ostavat asiakkaat.

Palvelumalli on suunniteltu asiakaslähtöiseksi. Asiakas palauttaa rasian ravintolaan tiskaamatta, ja rasiat puhdistetaan ravintolassa jokaisen käyttökerran jälkeen. Uusi annos pakataan uuteen, puhtaaseen rasiaan.

Factory-ketjun toimitusjohtaja Matti Karvonen kertoo, että jo ennen koronaviruksen aiheuttamaa poikkeustilaa Factory-ravintoloista myytiin viikoittain ulos satoja annoksia.

”Uuden pakkausvaihtoehdon myötä uskomme take away -annosten kysynnän kasvuun. Bring Back -ruokarasian avulla asiakkaamme voivat vähentää erilaisten pakkausmateriaalien käyttöä ja siitä kertyvää jätettä kotona ja toimistolla”, Karvonen kertoo tiedotteessa.

”Koronakriisin vuoksi palvelun lanseeraus hieman viivästyi, mutta toisaalta sen tarve on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan. Hanke on toteutettu täysin omakustanteisesti, ilman tukirahoitusta”, Karvonen jatkaa.

Palveluiden markkinoinnin toimisto Ida Fram tuli konseptin suunnitteluun mukaan idean varhaisessa vaiheessa.

Ida Framin toimitusjohtaja Panu Laaksonen kertoo, että toimisto keskittyy palvelualan yrityksien markkinointiin tavoitteenaan ohjata kulutusta kestävämpään suuntaan tarjoamalla tuotteiden sijaan palveluita.

”Siksi on hienoa löytää kumppanimme kanssa ratkaisuja, joilla vähennämme syntyvän jätteen määrää. Tietysti tavoitteena on myös kasvattaa liiketoimintaa, jolla on palvelualalla erityisen suuri työllistävä vaikutus”, kertoo Laaksonen toteaa.

Pantillinen kestorasia lanseerataan Factory-ravintoloiden salaattibaareissa ja take away -valikoimassa heti kesäkuun alussa.