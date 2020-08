VR:n kivimiehillä on oman firman logolla varustetut maskit.

Kasvomaskisuositukset ja koronan toinen aalto on saanut myös yritykset tilaamaan kasvomaskeja henkilökuntansa suojaksi, mutta niistä on tulossa myös brändiviestinnän väline. Antimikrobisia työvaatteita valmistavan Medanta Oy:n toimitusjohtaja Anu Kivelä sanoo, että brändättyjen maskien kysyntä on ollut hurjaa viime viikkoina.

”Niiden kysyntä vain kiihtyy koko ajan. Itsekin olen tehnyt tänään useamman tarjouksen brändätyistä maskeista. Se on nyt kuuma tuote.”

Kivelä ei mainitse asiakkaitaan nimeltä, mutta toimialoittain logomaskeja on mennyt muun muassa lääkeyhtiöille, rahoitus- ja finanssialalle, paperiteollisuuteen, terveydenhuoltoalalle ja elintarviketeollisuuteen.

”Tosi moni yritys haluaa turvata nyt henkilöstönsä työmatkat, mutta se on myös vastuullinen asia ojentaa sidosryhmälle tai asiakkaalle. On tullut sellainen tunne, että nyt kannetaan vastuuta yhteiskunnasta.”

Toki sen pitää myös näkyä kauas.

”Kliinisessä valkoisessa brändi erottuu parhaiten, mutta sitten on myös laventelia, pinkkiä, harmaan eri sävyjä, mustaa”, Kivelä luettelee värivaihtoehtoja joista valita omaan yritysilmeeseen sopivaa.

”Kyllähän siitä on tulossa asuste, jolla korostamme omaa yksilöllisyyttämme, muotituote siinä missä aurinkolasit ja muutkin asusteet”, hän lisää.

Medantan valmistamat kestomaskit on kehitetty yhdessä Pihlajalinnan kanssa. Maskien kehitystyö aloitettiin alunperin ammattilaiskäyttöön jo alkuvuodesta.

”Siitä on kiittäminen asiakastamme, joka oli niin aikaisin hereillä. Kehittämisessä tärkeitä vaatimuksia olivat mukavuus ja toimivuus, mutta ennen kaikkea turvallisuus. Maskimme ovat tällä hetkellä käytössä muun muassa Pihlajalinnan palveluasumisen ja ikääntyvien hoivan yksiköissä”, Kivelä kertoo.

Maskit valmistetaan kaksinkertaisesta 4-way-mikrokuitukankaasta, jonka antibakteerinen teknologia muodostaa maskin pinnalle kalvon, jota pisarat eivät läpäise helposti. Maskit on suunniteltu Suomessa ja ne valmistetaan Latviassa ja Kiinassa. Espanjalaisen, akkreditoidun Eurofins-tutkimuslaitoksen testissä Medantan kasvomaski suodatti 84 prosenttia bakteereista. Testi tehtiin tänä keväänä.

”Kestokäyttöiset maskit on pestävä jokaisen käytön jälkeen 60 asteessa. Omien pesutestiemme mukaan maskit kestävät yli sata teollista pesua. Ne pitää vaihtaa jokaisen käytön jälkeen”, Kivelä muistuttaa.