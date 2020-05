Oomin mainosten kuvitukset on luonut Rami Niemi.

Huhtikuun 1. päivä toimintansa aloittanut Oomi Energia Oy haluaa brändäytyä koko kansan sähköyhtiöksi. Oomin ovat perustaneet 11 sähköntoimittajaa ympäri Suomen, ja se on näin ollen Suomen kolmanneksi suurin sähkönmyyntiyhtiö yli 400 000 asiakkaalla.

Oomi Energian ovat perustaneet Lahti Energia Oy, Oulun Seudun Sähkö, Pori Energia Oy, Vantaan Energia Oy sekä Oulun Sähkönmyynti Oy ja sen osakkaat. Oomi on siis valtakunnallinen, mutta samalla vahvasti paikallinen toimija. Perustajien joukossa on useita yli 100-vuotiaita kaupunkienergiayhtiöitä.

”Halusimme luoda juurevasti suomalaisen yhtiön. Se on moderni, mutta samalla lähestyttävä koko kansan brändi. Kun lyömme voimat yhteen, voimme tarjota suomalaisille ylivertaisen asiakaskokemuksen, entistä parempia palveluja ja takuulla edullista sähköä”, toteaa Oomin brändijohtaja Isko Lappalainen tiedotteessa.

Designtoimisto Kuudes toimi yhtiöiden kumppanina Oomin brändistrategian ja position, nimen sekä visuaalisen ilmeen suunnittelussa. Oomi haluaa olla brändinä ihmisläheinen arjen ymmärtäjä, joka haastaa perinteiset käsitykset sähköyhtiöistä. Brändin nimi muistuttaa sähkövastuksen yksikköä, ohmia, josta syntyi uudissana Oomi.

"Oomi suunniteltiin tiukassa aikataulussa, minkä ansiosta saimme tehdä erityisen tiivistä yhteistyötä osakkuusyhtiöiden asiantuntijoista kootun projektitiimin kanssa. Työmme perustui tuoreeseen kuluttajaymmärrykseen. Lisäksi tutkimme ja testasimme jatkuvasti erilaisia vaihtoehtoja sekä yhtiöiden henkilökunnalla että kuluttajilla. Onnistuimme löytämään brändille asiakkaiden arjen ymmärtämistä korostavan ytimen, joka tuntui omalta etelästä pohjoiseen. Lopputuloksesta tuli hyväntuulinen, elämänmakuinen ja asioista oomintakeisesti kommunikoiva”, kertoo Kuudennen konseptimuotoilujohtaja Mikko Mäkinen.

Oomin visuaalisen ilmeen kuvituksen on tehnyt Rami Niemi ja valokuvat on ottanut Paavo Lehtonen. Oomin markkinoinnista vastaa mainostoimisto Bob the Robot.