Vietnamissa koronavirusta vastaan taistellaan monen muun maan tapaan muun muassa kehottamalla huolelliseen käsienpesuun. Vietnamissa viranomaiset käyttävät viestin levittämisen apuna viihteellisiä keinoja, nimittäin tarttuvaa musiikkia ja sosiaalisessa mediassa leviäviä tanssivideoita.

Käsienpesutanssiliikkeitä esittelevien videoiden taustalla soiva kappale Ghen Cô Vy on koronaviruksen torjuntaa varten uudelleensanoitettu versio Ghen-nimisestä vietnamilaisesta pop-hitistä, jonka laulavat Erik ja Min.

Koronaviruksen torjuntaan kannustavan version on uudelleensanoittanut vietnamilainen sanoittaja Khắc Hưng yhdessä maan viranomaisten kanssa. Kappaleessa ja siihen tehdyllä animaatiovideolla kehotetaan pesemään käsiä, välttämään kasvojen koskettamista ja väkijoukkoja. Lopuksi julistetaan, että Vietnam on päättänyt voittaa taudin.

Animaatiovideo ei jäänyt kappaleen ainoaksi visualisoinniksi. Vietnamilainen tanssija-koreografi Quang Đăng kehitti terveysviranomaisten pyynnöstä huolellista käsienpesua ja koronaviruksen karkottamista kuvaavat tanssiliikkeet ja jakoi videon sosiaalisessa mediassa. Samalla Đăng haastoi seuraajansa kuvaamaan omia videoita, joilla he esittävät kuusi Maailman terveysjärjestön WHO:n suosittelemaa käsienpesuliikettä Ghen Cô Vy -kappaleen tahdissa, ja jakamaan sanomaa.

Đăngin TikTokissa ja Instagramissa julkaisema video on kerännyt miljoonia katsojia, ja siitä ovat kirjoittaneet muun muassa The Economic Times, Billboard ja CBS News. HBO:n Last Week Tonight -komediaohjelmassa show’n isäntä John Oliver kehui kappaletta todelliseksi bängeriksi.

Đăngin tanssiliikkeillään aloittamaan #GhenCoVyChallenge-haasteeseen ovat lähteneet mukaan muun muassa muut vietnamilaisjulkkikset ja tavalliset sosiaalisen median käyttäjät. Myös esimerkiksi Unicef on tarttunut käsienpesua hauskalla tavalla opettavaan tanssiin.