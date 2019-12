Lukuaika noin 1 min

Facebook aikoo ensimmäistä kertaa yhtiön historiassa mainostaa amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan loppuottelussa Super Bowlissa helmikuussa 2020. Super Bowl on yksi maailman seuratuimmista yksittäisistä urheilutapahtumista ja tyypillisesti Pohjois-Amerikan katsotuin televisio-ohjelma, ja se tunnetaan myös näyttävistä mainoksista.

Facebook on vahvistanut mainostusaikeensa Adweekille, jonka mukaan kyseessä on minuutin mittainen, Facebook-ryhmiin keskittyvä mainos, joka esittelee, kuinka ihmiset erilaisista taustoista tulevat Facebook-ryhmien kautta yhteen yhteisten kiinnostuksenkohteiden ja kokemusten ääreen.

Wieden + Kennedyn tekemä mainos on osa Facebookin More Together -kampanjaa, joka on yhtiön ensimmäinen merkittävä brändikampanja.

Facebookin Super Bowl -mainoksessa esiintyvät näyttelijät Sylvester Stallone ja Chris Rock, joka tunnetaan myös koomikkona. Stallone jakoi keskiviikkona sosiaalisessa mediassa videopätkän mainoksen tekemisestä kertovasta uutislähetyksestä. Videolla näkyy Stallone Rocky-patsaalla ja ihmisjoukko mainoskuvauksissa Philadelphia Museum of Artin portailla. Portaat tunnetaan nimellä Rocky Steps, sillä niillä on kuvattu kuuluisa Stallonen tähdittämän Rocky-elokuvan kohtaus.

Ennen Facebookia Super Bowl -mainostajaksi on ehtinyt muun muassa suomalainen Supercell vuonna 2015. Supercellin Clash of Clans -pelin Super Bowl -mainos oli Googlen ja Adweekin keräämään YouTube Ads Leaderboardin mukaan vuonna 2015 maailman katsotuin mainos Youtubessa.

Minuutin mittaisessa mainoksessa esiintyi näyttelijä Liam Neeson, joka tunnetaan muun muassa elokuvasta Schindlerin lista. Billboard nosti Supercellin mainoksen vuoden 2015 parhaaksi Super Bowl -mainokseksi. Mainoksessa vilahti myös Suomen lippu.

Lue myös kooste vuoden 2019 Super Bowl -mainoksista: Tom Hanks vetosi vapaan journalismin puolesta, Hyundai suututti vegaanit – nämä Super Bowl -mainokset nousivat puheenaiheiksi