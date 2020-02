Lukuaika noin 3 min

Youtuben katsojamäärät ovat jatkuvassa kasvussa Suomessa. Markkinointitoimisto Dagmarin tuottamasta kuukausittaisesta Digitaalisen median tutkimuksesta selviää, että tällä hetkellä videopalvelua katsoo viikoittain yli puolet suomalaisista eli 51 prosenttia.

”Youtuben katselumäärän kasvussa on kiinnostavaa kasvun tasaisuus. Youtube voittaa suomalaisia puolelleen hitaasti mutta varmasti, ja kanavan käyttö muuttuu intensiivisemmäksi. Vuonna 2016 Tubea käytti päivittäin keskimäärin 17 prosenttia suomalaisista. Vuoden 2019 lopussa päivittäinen käyttö oli kivunnut 24 prosenttiin”, Dagmarin tutkimussuunnittelija Salla Lukkari sanoo tiedotteessa.

Keski-ikäiset katsovat yhä enemmän

Suomessa Youtuben seuraajakunta koostuu kaikenikäisistä. Vaikka kanava on perinteisesti mielletty nuorisokanavaksi, sitä seuraa viikoittain 40 prosenttia 55–69-vuotiaista. Parhaillaan Youtuben päivittäinen käyttö kasvaa erityisesti 45–54-vuotiaiden keskuudessa.

Päivittäin kanavaa seuraa 49 prosenttia Z-sukupolven (tutkimuksessa 1996–2012 syntyneet) edustajista, 31 prosenttia millenniaaleista (1980–1995) ja 17 prosenttia X-sukupolvesta (1965–1979).

Dagmarin vuonna 2018 tekemässä vaikuttajamarkkinoinnin tutkimuksessa selvisi, että suomalaiset katsovat tubevideoita viihdyttääkseen itseään, kuluttaakseen aikaa ja saadakseen tietoa itseään kiinnostavista aiheista. Alle 30-vuotiaat naiset katsovat YouTubea erityisesti viihdyttääkseen itseään, ja yli 30-vuotiaat miehet saadakseen tietoa kiinnostavista aiheista.

Vinkit hyvään Youtube-mainokseen

Dagmarin videotuotannon asiantuntija, luova tuottaja Ida-Maria Matinlauri vinkkaa, mitä asioita Youtube-mainoksessa on huomioitava:

1. Sisältö vahvasti kohdennettua

Palvelun käyttäminen on yleensä motiiviperäistä; katsojat etsivät tietynlaista sisältöä ja voivat viettää sen parissa pitkiäkin aikoja.

”Youtube-mainoksia voi kohdentaa kaikille ikäryhmille aina nuorista eläkeläisiin, eli samaa mainosta ei tarvitse näyttää kaikille. Sisällön tulisi puhutella aina vahvasti kohderyhmää”, sanoo tiedotteessa.

2. Ohjeita tai apua

”Youtubessa täytyy elää sen armoilla, mitä kohderyhmät toivovat ja odottavat. Suosittelen suunnittelemaan sisällön niin, että katsojat saavat siitä toivomaansa lisäarvoa, kuten etsimänsä ohjeen tai muun avun”, Matinlauri sanoo.

3. Oivaltava koukku heti alkuun

Youtubessa mainoksen pituudella on valtava merkitys. Jos käyttäjä on pakotettu katsomaan mainosta viisi sekuntia ennen kuin se on mahdollista ohittaa, tulee mainoksessa olla sinä aikana kunnon koukku.

”Lähtökohtaisesti ihmiset eivät halua katsoa mainoksia. Jos heidät kuitenkin saadaan innostumaan sisällöstä, he voivat jättää katsomatta videon, jota tulivat alun perin katsomaan, jäädä mainoksen pariin ja jopa päätyä mainostajan sivuille. Tämä tosin vaatii mainokselta oivaltavuutta ja hyvää tarinankerrontaa”, Matinlauri sanoo.

4. Lähikuvaa ja nopeita leikkauksia

Koska Youtubea katsotaan runsaasti mobiililaitteilta ja liikkeessä, se asettaa mainoksille omat tekniset rajoitteensa: mainoksissa on hyvä olla paljon lähikuvaa, leikkausten on oltava nopeita ja kuvan sopivan kirkasta, jotta se erottuu säässä kuin säässä.

5. Muista tekstitys!

”Niinkin yksinkertainen asia kuin videoiden tekstittäminen unohtuu helposti, vaikka Youtubea katsotaan paljon äänettömällä. Ihmiset pystyvät sisäistämään yhdellä silmäyksellä kuvan kanssa grafiikkaa ja tekstiä etenkin mobiililaitteilla katsottaessa, mikä tarjoaa mainostajalle laajat mahdollisuudet”, Matinlauri summaa.