Lukuaika noin 3 min

Suomalainen retkeilyalan vähittäiskauppa Scandinavian Outdoor viettää tänä vuonna 50-vuotisjuhliaan. Juhlavuoden kunniaksi se julkaisi erikoismalliston kotimaisen retkeilyvaatevalmistajan Sastan kanssa.

Sasta x Scandinavian Outdoor -juhlamallisto sisältää kestäviä ja ajattomia retkeilyvaatteita miehille ja naisille. Naisten malliston mitoitus on ennennäkemätön, sillä plus-kokoisia retkeilyvaatteita ei ole aiemmin ollut saatavilla.

“Ostajamme on jo vuosia yrittänyt löytää plus-kokoisia retkeilyvaatteita valikoimiimme, mutta tarjontaa on ollut harmillisen vähän. Asiakkaiden toiveiden kuunteleminen on meille tärkeää, ja siksi onkin mahtavaa, että pääsemme nyt palvelemaan asiakaskuntaa, jolle emme ole aiemmin voineet tarjota vastaavia tuotteita”,​ kertoo Scandinavian Outdoorin markkinointipäällikkö ​Kuutti Haapanen​.

Hän kertoo, että ongelma on koskenut erityisesti nimenomaan naisten retkeilyvaatevalikoimaa.

Juhlamalliston suunnitteluun on osallistunut myös viestintäalan yrittäjä ja vaikuttaja ​Elsa Heiko​, joka käsittelee retkeilyharrastustaan usein Oi mutsi mutsi -blogissaan ja sosiaalisessa mediassa. Viime syksynä Heiko otti yhteyttä Sastaan ja ehdotti, että se alkaisi valmistaa myös isokokoisille naisille sopivia retkeilyvaatteita.

Heiko otettiin heti mukaan suunnittelemaan uuden malliston mitoitusta, ja isoille naisille mitoitetuista retkeilyvaatteista tuli osa Scandinavian Outdoorin juhlamallistoa ja vastaus olemassa olevaan kysyntään. Aava + -malliston vaatteet ovat tilavaa D-mitoitusta, ja niistä on saatavilla myös plus-kokoja.

Haapanen kertoo M&M:lle, että malliston ennakkomyynti alkoi huhtikuussa verkossa, ja vähitellen tuotteet tulevat myyntiin myös myymälöihin. Etenkin naisten malliston plus-koot 46–50 ovat saaneet erinomaisen vastaanoton.

”Myynti on lähtenyt ennakko-odotuksiin nähden jopa paremmin, ja varsinkin plus-kokoiset takit ja housut ovat myyneet tosi hyvin. Kysyntää on ollut paljon, ja ihmiset ovat kyselleet niistä asiakaspalvelustamme ja Elsa Heikolta.”

Heiko on kertonut uudesta mallistosta blogissaan ja sosiaalisessa mediassa.

“Olen täysin häkeltynyt kaikkien viestien määrästä liittyen plus-kokoihin. Kyllä huomaa, että tällaiselle todellakin oli tarve”​, Heiko sanoo tiedotteessa.

Haapasen mukaan plus-koot eivät jää vain juhlamalliston erikoisuudeksi.

”Nyt kun näemme, että kysyntää on, aiomme pitää yhteistyössä Sastan kanssa plus-koon mallistoja koko ajan valikoimassa. Haluamme totta kai vastata kysyntään ja kehittää mallistoa vielä paremmaksi”, hän sanoo.

Sasta x Scandinavian Outdoor -malliston vaatteet sopivat valmistajansa mukaan retkeilyn lisäksi myös kaupunkikäyttöön. Yhteistyömallisto on suunniteltu Suomessa ja valmistettu Sastan tehtaalla Latviassa. Haapanen kertoo, että juhlamallisto laajenee syksyllä uusilla tuotteilla.

Myös Sastan toimitusjohtaja ​Juha Latvala​ iloitsee yhteistyöstä Scandinavian Outdoorin ja Elsa Heikon kanssa.

”Lopputulos on juuri sitä mitä voi odottaa, kun yhdistetään yli 100 vuotta kotimaista ulkoilukokemusta – vastuullisesti valmistettuja tuotteita, joissa yhdistyy yksinkertainen ja ajaton design tarkkaan mietityillä yksityiskohdilla. On upeaa, kun kaikkien osapuolten osaaminen ja kokemus saadaan hiottua yhteen ja luotua retkeilyvaatteita, jotka vastaavat olemassa olevaan kysyntään”, hän kommentoi tiedotteessa.

Sasta Oy​ on vuonna 1969 Nurmeksessa perustettu kotimainen retkeilyvaatteiden valmistaja, joka työllistää Suomessa 8 henkilöä. Vuonna 2019 yrityksen liikevaihto oli 2,3 miljoonaa euroa.

Scandinavian Outdoor Oy​ on vuonna 1970 perustettu suomalainen ja kokonaan suomalaisomisteinen yritys, jolla on seitsemän myymälää Suomessa ja kansainvälinen verkkokauppa. Yritys työllistää yli 100 henkilöä, ja sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 18 miljoonaa euroa.