Lukuaika noin 1 min

Sitruuna-limettijuoma Sprite luopuu tänä keväänä värillisistä muovipulloista ympäristösyistä. Uudistetuissa pulloissa käytettävä kirkas muovi voidaan Suomen Coca-Colan mukaan kierrättää uusien juomapullojen materiaaliksi värillistä helpommin.

Uudessa kirkkaassa pullossa käytetään myös kierrätettyä muovia materiaalina: puolen litran pullossa 50 prosenttia ja 1,5 litran pullossa 25 prosenttia.

”Spriten pullomuutos pitää kerran valmistetun muovin käytössä uusien pullojen materiaalina ja vähentää tarvetta valmistaa uutta muovia pulloja varten. Tämä pienentää pullojen hiilidioksidipäästöjä”, Suomen Coca-Colan viestintäpäällikkö Théa Natri perustelee tiedotteessa.

Jatkossa kaikki kirkkaat Sprite-pullot voidaan käytön jälkeen hyödyntää uusien pullojen materiaalina. Kaikki muovi ei kelpaa kierrätettäväksi elintarvikepakkauksiin. Siksi on tärkeää saada ohjattua pullot takaisin elintarvikekäyttöön. Kirkas muovi sopii parhaiten käytettäväksi uudestaan pulloissa.

”Uuden muovin ilmastovaikutus on aina suurempi kuin kierrätetyn muovin. Siksi on tärkeää, että pulloissa käytetään yhä enemmän kierrätettyä muovia ja vähemmän kokonaan uutta. Kirkas on uusi vihreä, sillä jatkossa jokaisesta palautetusta Sprite-pullosta voidaan valmistaa uusia pulloja”, sanoo Théa Natri.

Sprite kehitettiin vuonna 1960 Yhdysvalloissa. Vain viisi vuotta myöhemmin se esiteltiin suomalaisille ensimmäisenä maana Amerikan ulkopuolella. Siitä lähtien Spriten vihreä pullo on ollut sitruuna-limettijuomien tunnus.

Sitruunan- ja limetinmakuinen Sprite on yksi maailman suosituimmista virvoitusjuomista, ja sitä juodaan yli 190 maassa. Spriten valmistaa The Coca-Cola Company. Suomessa jakelusta vastaavat Suomen Coca-Cola ja Sinebrychoff.