Tutkimuksen mukaan lähes kaikki suomalaiset (95,3 %) tietävät mikä Black Friday on, ja suurin osa kuluttajista aikoo tehdä silloin ostoksia (62,6 %).

Suurin osa (70,8 %) aikoo ostaa silloin myös joululahjoja, ja vielä suurempi osa (78,9%) on suunnitellut huolellisesti aikomansa ostokset Black Fridayna.

Suomalaiset laskevat paljon Black Fridayn varaan, ja suomalainen keskivertokuluttaja suunnittelee ostoksensa tarkkaan, kertoo Klarnan kuluttajakäyttäytymisen asiantuntija Viveka Söderbäck.

”Tehokkaan rahankäytön lisäksi kuluttajat kiinnittävät huomiota ostostensa ympäristövaikutuksiin. Suunnitelmallisuus ostosten tekemisessä korostuu, sillä jopa neljä viidestä suomalaisesta tekee valmiin ostossuunnitelman Black Fridayn varalle”, Söderbäck toteaa tiedotteessa.

Yli puolet kyselyyn vastanneista (55,8 %) aikoo tehdä Black Friday -ostoksensa verkossa, kun taas vain reilu viidesosa (22,4 %) suomalaisista vastaajista aikoo tehdä ostoksensa kivijalkaliikkeissä.

Suurin osa suomalaisista suunnittelee ostoksensa etukäteen, ja useimmat (84,2 %) ovat jo päättäneet, kuinka paljon rahaa he aikovat käyttää ja mitä tavaroita he haluavat ostaa. Yli kolmannes suomalaisista kuluttajista aikoo aloittaa ostosten tekemisen heti keskiyöllä, kun Black Friday alkaa.

”Tänäkin vuonna suomalaiset ovat heti keskiyöllä valmiina kiinni verkkokauppojen virtuaalisissa ovenkahvoissa ehtiäkseen ensimmäisinä hyödyntämään verkkokauppojen Black Friday -tarjouksia”, Söderbäck sanoo.

Ruotsalaiset tekevät enemmän heräteostoksia

Tutkimus myös osoittaa, että useimmat ihmiset yhdistävät Black Fridayn edullisiin hintoihin (59,8 %), mutta vain alle puolet liialliseen kulutukseen (49,8 %). Suomalaisista vain joka kolmas uskoo tekevänsä Black Fridayna spontaaneja heräteostoksia (32,8 %), kun taas esimerkiksi ruotsalaisista jopa 46 % sortuu Black Fridayna heräteostoksiin.

Se, että suurin osa suomalaisista aikoo tehdä ostoksia Black Fridayna, kertoo Söderbackin mukaan siitä, kuinka vakiintunut ostospäivä on kuluttajien keskuudessa – varsinkin kun otetaan huomioon, että perjantaisin tehdään yleensä vähiten verkko-ostoksia.

”Klarnan tutkimus kuitenkin osoittaa, että Black Fridayssa ei välttämättä ole kyse vain edullisista hinnoista, vaan kuluttajien huolellisesta valmistautumisesta.”

”Kuluttajilla on tietty budjetti, jota he noudattavat ja he ovat etukäteen tietoisia niistä tuotteista ja tarjouksista, joita he etsivät. Kyse on enemmänkin tarjoustuotteisiin kohdennetusta suunnitelmallisesta ostamisesta”, Söderbäck sanoo.

Vastuullisuus entistä tärkeämpää

Ympäristö- ja vastuullisuuskysymykset ovat olleet viimeisen vuoden ajan paljon tapetilla. Klarnan kysely osoittaa, että kaksi kolmasosaa (61,5 %) suomalaisista kuluttajista pitää tärkeänä, että heidän ostamansa tai saamansa tavarat ja lahjat on tuotettu kestävästi.

Selkeä enemmistö (80,8 %) suomalaisista vastaajista kokee ympäristö- ja vastuullisuuskysymysten kasvattaneen merkitystään viimeisen vuoden aikana, ja noin puolet (50,7 %) toteaakin, että ympäristö- ja vastuullisuuskysymysten huomioiminen vaikuttaa heidän Black Friday- ja jouluostoksiinsa.

Toimintatavat kuitenkin hieman vaihtelevat. Selvästi yli puolet suomalaisista (61,9 %) sanoo ostavansa tuotteita, jotka kestävät pidempään, kun taas 43,5 prosenttia vastaajista sanoo ostavansa ylipäätään vähemmän. Lisäksi 37,1 prosenttia sanoo ostavansa ympäristöystävällisempiä tuotteita.

”On selvää, että vastuullisuuskysymyksistä on viime vuoden aikana tullut suomalaisille kuluttajille tärkeämpiä, ja se näkyy tämän vuoden joulukaupassa”, Viveka Söderbäck sanoo.

Klarnan marraskuun alussa teettämään kyselyyn vastasi 1016 suomalaista kuluttajaa.