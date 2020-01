Lukuaika noin 2 min

Doerzin perustaja ja toimitusjohtaja Tomi Virtanen kertoo, että alustapalvelua on rakennettu ja laajennettu sosiaalisen median keinoin, mutta muutaman kohteen avaamisessa vetoapua on saatu Finnairilta.

”Kun avasimme Roomaan, Berliiniin ja Lontooseen, Finnair linkkasi palvelustamme omille asiakkailleen.”

Ihmiset voivat rekisteröityä ilmaiseksi palveluun paikallisten elämysten tarjoajaksi. Tällä hetkellä elämysten tarjoajia alustalla on Virtasen mukaan noin 350, joista pääosa on yksityishenkilöitä, mutta mukana on myös pieniä firmoja. Palvelu on käytössä myös noin 50 kunnalla Suomessa.

Doerzin liiketoiminta perustuu komissioihin, jotka tulevat elämysten myynneistä.

”Innostus on tärkeämpää kuin sertifikaatit”, Virtanen sanoo kriteereistä, joilla elämystentarjoajia palveluun valitaan.

Jakamistalouden suosio on kasvattanut suosiotaan viime vuosina.

"Suomalaisten teknologiamyönteisyys ulottuu luontevasti yli sukupolvirajojen. Meillä on myös korkea kielitaidon taso, kun vain rohkaistumme käyttämään sitä. Nämä tekijät ovat suuria valtteja kansainvälisten matkailijoiden kanssa toimiessa. Alueelliset matkailuorganisaatiot ja Visit Finland tekevät hienoa työtä, mutta peräänkuulutan myös pienten toimijoiden omaa aktiivisuutta”, sanoo Virtanen.

Doerz tähtää vahvasti kansainvälisille markkinoille.

”Tällä hetkellä matkailun kasvu on suurinta Aasiassa ja trendi tulee jatkumaan vielä pitkään. Todelliset massat ovat vasta tulossa. Avainasemassa on se, mitä heille pystytään tarjoamaan ja kuinka."

Doerz selvitti omasta datastaan, joka käsitti tuhansia buukkauksia, mitkä elämykset ulkomaalaisia vetävä eniten Suomeen.

”Siellä oli joitain yllättäviäkin asioita joukossa, kuten kirppariostokset ja paikalliset tapahtumat.”

Haetuimmat Suomi-elämykset Top 10

1. Paikalliset tapahtumat

Keikat ja kulttuuritapahtumat yhdessä suomalaisten kanssa koettuna.

2. Marjat, sienet ja metsässä liikkuminen

Jokamiehenoikeudet ja suomalainen metsä ovat monille eksoottisia kuriositeetteja.

3. Teemalliset kaupunkikävelyt

Nähtävyyskierros uudessa muodossa paikallisen vetämänä. Suosittuja ovat esimerkiksi Vanhan Rauman kummituskävely ja Synkkiä tarinoita Turusta -kierros.

4. Home visits

Vierailu tavallisessa kodissa. Pullakahvit tai illallinen suomalaisen perheen kanssa.

5. Second hand -ostokset

Erilaiset tuliaiset. Kirpputorikierroskin voi olla paikalliseksotiikkaa.

6. Sauna

Monelle käynti suomalaisessa saunassa on elämänsä ensimmäinen.

7. Revontulet

Aurora hunting on talvikauden Lappi-tunnelmaa parhaimmillaan.

8. Kokkauskurssit

Pullaa, karjalanpiirakoita tai muita paikallisherkkuja yhdessä leivottuna.

9. Luonto ja ulkoilu

Vuodenajasta riippuen esimerkiksi avantouinti, sup-lautailu, purjehdus ja vaellus.

10. Tastingit

Erilaiset maistelutilaisuudet viinistä ja oluesta aina suklaaseen ja jäätelötastingeihin.