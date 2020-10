Lukuaika noin 4 min

Pääministeri Sanna Marin poseerasi viime viikolla ilmestyneen Trendi-lehden kansijutussa kaulakorussa ja bleiserissä, jonka alla hänellä ei ollut paitaa eikä rintaliivejä. Paljas rintalasta ja sille laskeutuva kaulakoru oli joillekuille liikaa, ja erityisesti Twitterissä alkoi kuulua soraääniä, joissa pääministerin uskottavuus kyseenalaistettiin.

Vihreiden europarlamentaarikko Ville Niinistö kiteytti asian Facebookissa: ”Poliitikot ovat iät ja ajat esiintyneet erilaisissa tyylijulkaisuissa. Siitä voi olla mitä vaan mieltä, mutta se ei estä maan johtamista. Yksi vallankäytön muoto on kaventaa sitä minkälainen nainen saa valtaa käyttää, miten on ’sopivaa’ toimia. Se että vastustaa sitä vain naisjohtajan kohdalla, on sovinistista kuraa.”

Kuvassa Marinilla on kaulassaan Kalevala Korun kaulakoru. Yrityksen brändi- ja designjohtaja Maria Uunila kertoo seuranneensa kohua hämmentyneenä.

”Ensinnäkin keskustelussa oli väärää tietoa, kun väitettiin, että Marin toimisi meidän korumallinamme tai me olisimme olleet jutun toimeksiantajana. Kyse on täysin normaalista aikakauslehden henkilö- tai muotikuvastailauksesta, jossa meiltä on pyydetty korua kuvauslainaan ja olemme sen antaneet”, Uunila sanoo.

Kuvien korut ovat 1960-luvun vintagekoruja eivätkä siis lainkaan myynnissä. Marinin Trendin juttua varten stailannut Suvi Poutiainen kertoo halunneensa juttuun nimenomaan vintagekoruja korostamaan kestävän kehityksen merkitystä myös muotimaailmassa.

Arkistokorujen saaminen kuvauslainaan oli kuitenkin pienen taivuttelun takana. Poutiainen sanookin, että suhteessa Kalevala Korun saamaan näkyvyyteen häntä huvittaa tapa, jolla kuvaa on tulkittu Kalevalan nerokkaaksi mainoskikaksi, sillä prosessi ei ollut täysin sulava.

”Siellä vedottiin etätyösuosituksiin ja siihen, että korut ovat museokappaleita ja vaivalloista huoltaa. Epäilen kuitenkin, että taustalla oli, että he olisivat halunneet näkyvyyttä syksyn ja talven uutuuskoruilleen, joita minulle kyllä tarjottiin pariin otteeseen. Kun sanoin, että etsin korut sitten muualta, vintagekorujen saaminen lainaan onnistuikin. Mutta olen siis Kalevala Korulle todella kiitollinen ja oli hienoa saada nämä ajattomat korut lainaan”, Poutiainen kertoo.

”Julkisuuden henkilöiden kautta saatava näkyvyys koruillemme on meille luonnollisesti tärkeää, ja ensisijaisesti toivommekin stailauksiin koruja, jotka ovat myynnissä”, Uunila vastaa. ”Kyseinen Häiväojan koru on yksittäiskappale arkistoistamme 1960-luvulta, ja se on laitettu kuntoon kuvauksia varten, kun stailisti on nimenomaan tätä korua toivonut. Näiden huoltaminen vaatii kyllä jonkun verran työtä, mutta olemme sen mielellämme tehneet.”

Marin toivoi kotimaista

Poutiaiselle Marinin stailauksessa kestävän muodin korostamisen lisäksi yksi keskeinen tekijä oli Marinin oma toive siitä, että kuvausvaatteet ja -asusteet ovat kotimaisia. Esimerkiksi Marinin bleiseri on Haló from North -merkiltä. Haló oli esillä myös Markkinointi & Mainonnan uusimmassa printtinumerossa.

”Korvakorut ovat Lapponian vintagekoruja, joita metsästin ympäri Helsinkiä. Koska pääministerin korvia ei ole rei’itetty, minun piti löytää klipsikorut. Löysin ne lopulta kiinalaisen Ding Yin pitämästä GAo ShAn -nimisestä koruliikkeestä ja galleriasta. Hän keräilee suomalaisia vintagekoruja, koska niille on markkinat Kiinassa”, Poutiainen kertoo.

Poutiaiselle stailistin työ on aikakauslehden jutun visuaalisen ilmeen luomista ja sitä, että hän haluaa tarjota lukijoille yllättävämpiäkin ideoita pukeutumiseen kuin kunkin hetken uutuustuotteita. Kuvausvaatteiden ja -asusteiden etsiminen ja tyylin luominen on pisimmillään viikkoja kestävää salapoliisityötä. Juuri tätä taustaa vasten sosiaalisessa mediassa kiertäneet väitteet siitä, että pääministeri toimisi vaikkapa Kalevalan maksettuna mallina, tuntuvat Poutiaisesta erityisen tympeiltä. Hän sanoo ensimmäiset otsikot nähtyään miettineensä, onko hän nyt pettänyt pääministerin.

”Hän luotti minun visiooni, ja oliko nyt minun syytäni, että tästä nousi kohu.”

Poutiainen sanoo kuitenkin aktiivisena Twitter-seuraajana ymmärtäneensä nopeasti, että osa kritisoijista on päättänyt kritisoida Marinia riippumatta siitä, mitä hän tekee. Loppujen lopuksi kohu oli Poutiaisesta positiivinen asia, sillä se toi jälleen kerran esiin politiikan sukupuolittuneet kaksoisstandardit ja synnytti niitä purkavia ja solidaarisuutta luovia meemejä. Kuvapalvelu Instagramissa käyttäjät nousivat puolustamaan Marinia julkaisemalla kuvia itsestään bleiserissä ja koru kaulassa ja puhumalla naisten oikeuksista.

Samoilla linjoilla on Kalevala Korun Maria Uunila.

”Iloitsemme siitä, että Marinia puolustavien puheenvuorojen myötä Kalevala Koru yhdistetään teemoihin, jotka ovat meille todella tärkeitä: tyttöjen ja naisten vapaus olla juuri sellaisia kuin ovat”, Uunila sanoo. ”Me uskomme siihen, että ketään ei tulisi tunkea ahtaisiin lokeroihin eikä kenenkään pidä olla juuri tietynlainen ollakseen uskottava.”