Nimeään kantavan brändin 15-vuotisjuhlavuotta viettävä kenkäsuunnittelija Minna Parikka toi tänä vuonna markkinoille ensimmäiset vegaaniset kenkämallinsa. Parikan mukaan ihmiset ovat uusista materiaaleista kiinnostuneita, mutta vielä ei pysty näkemään, miten ostokäyttäytyminen oikeasti muuttuu ja missä ajassa.

Parikan aivan ensimmäisissä vegaanisissa kengissä oli tarkoitus käyttää Välimerestä kerättyä muovia. Hän kertoo, että materiaalin valmistaja oli lähettänyt sertifikaatit sitä, että materiaali on valmistettu osittain Välimerestä kerätystä muovista, mutta kun Minna Parikka Shoesin työntekijä selvitti asiaa tarkemmin, kävi ilmi, ettei lupaus pitänytkään paikkaansa. Valmistajalta hankitusta materiaalista tehtyjä kenkiä ei siis voitukaan myydä Välimeren muoviroskista valmistettuina.

Seuraavaksi vegaaniseksi kenkämateriaaliksi löytyi ananaskuitu Piñatex. Se on valmistettu ananaksen vihreiden lehtien kuidusta ananaksenviljelyn sivutuotteena. Parikan mukaan asiakkaat ovat ottaneet kestävän ja kosteutta hylkivän uutuusmateriaalin hyvin vastaan.

Lisäksi tänä vuonna taiteilija Jani Leinosen kanssa yhteistyössä suunniteltujen kenkien päällinen on osittain Välimerestä kerätystä muovista ja loppuosaltaan kotitalousjätteestä kierrätettyä raaka-ainetta.

Parikan mukaan moni asiakas oli jo odottanutkin vegaanisia kenkiä. Toisaalta ihmiset ovat olleet kiinnostuksesta huolimatta varovaisia ostamaan uutta materiaalia tuttujen ja turvallisten nahkakenkien sijaan.

”Tämän hintaluokan kengissä ihmiset ovat varovaisia kokeilemaan uutta, vaikka se kiinnostaa ja he haluaisivat kokeilla. Tosi moni edelleen valitsee esimerkiksi ananaskuidun sijaan nahkakengän, josta he tietävät, miten sitä hoidetaan ja miten se käyttäytyy. Ymmärrän sen”, Parikka sanoo.

Hän kuitenkin toivoo, etteivät asiakkaat ainoastaan ajattelisi, että on kiva, että vastuullisia materiaaleja käytetään, vaan uskaltaisivat myös itse tehdä ostopäätöksiä vastuullisuuden perusteella.

Vaikka monet asiakkaat eivät ostotilanteessa vielä uskalla valita esimerkiksi ananaskuidusta valmistettua kenkää, aikoo Parikka ehdottomasti jatkaa uusien materiaalien käyttämistä.

"Haluan, että kierrätettyjen materiaalien käyttäminen on osa tätä brändiä. Sataprosenttisesti kierrätetystä materiaalista kenkää ei voi tehdä, mutta ainakin osittain voi.”

Parikka käyttää kengissään esimerkiksi biohajoavia kanta- ja kärkivahvikkeita.

”Komponenttivalmistajillakin on selvästi halua tehdä, mutta monesti tuntuu viherpesulta, kun jostakin materiaalista on esimerkiksi 10 prosenttia kierrätettyä. On edelleen vaikea löytää hyväksi havaittuja ja oikeasti kierrätettyjä materiaaleja, tai vaihtoehtoisista raaka-aineista valmistettuja kuten Piñatex”, Parikka sanoo.