Pikaviestipalvelu WhatsApp saattaa pian toimia samalla puhelinnumerolla useissa puhelimissa, kertoo The Next Web.

Mahdollisuus käyttää viestisovellusta usealla laitteella yhtäaikaisesti on yksi WhatsAppin käyttäjien eniten odottamista uudistuksista.

WABetaInfo-sivustolla julkaistun postauksen mukaan WhatsApp on tuonut Android-käyttöjärjestelmän beta-versioon piilotetun toiminnon, jonka avulla on mahdollista käyttää sovellusta neljässä laitteessa, joilla on sama puhelinnumero.

Sovellukseen lisätyn Linked Devices -valikon kautta käyttäjä voi hallita ja lisätä laitteita, jotka on linkitetty WhatsAppissa rekisteröityyn numeroon.

Kyseistä ominaisuutta kehitetään parhaillaan. Näin ollen ei vielä ole tietoa siitä, milloin kaivattu uudistus olisi tulossa käyttäjien saataville.

Numeron kytkeminen useaan laitteeseen on kätevää, sillä WhatsAppin käyttäminen voisi onnistua tuolloin esimerkiksi tablettikoneella tilanteessa, jossa käyttäjän älypuhelimen akku on loppu eikä hänellä ole pääsyä internetiin.

WhatsApp on ollut erityisesti nuorison suosiossa. Alkuvuonna 2019 julkaistussa Some ja nuoret 2019 -kyselyssä nuoret nimesivät WhatsAppin sosiaalisen median tärkeimmäksi palvelukseen.