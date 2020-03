Valion maito on jokaisen suomalaisen tuntema brändi.

Sustainable Brand Index on Euroopan suurin brändien vastuullisuutta mittaava tutkimus. Tutkimuksen mukaan ihmiset pitävät tärkeinä erityisesti Valion kotimaisia tuotteita, eläinten hyvinvointia ja ympäristön kannalta kestäviä pakkauksia.

Top 10, Sustainable Brand Index 2020 1.Valio 2.S-market 3.Elovena 4.Prisma 5.Kotimaista 6.VR 7.Myllyn Paras 8.K-supermarket 9.Fazer 10.Fiskars

Valion toimitusjohtaja Annikka Hurme kertoo Valion ottavan tunnustuksen vastaan nöyrästi ja jatkavan töitä ympäristön, eläinten ja ihmisten hyvinvoinnin parantamiseksi

Hurme toteaa, että ruokaturvasta ja vastuullisuudesta huolehtiminen on 2020-luvulla tärkeämpää kuin ehkä koskaan ennen. Tämän on osoittanut tuoreeltaan koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne.

”Poikkeusoloissa vastuumme suomalaisesta yhteiskunnasta korostuu. Meidän tehtävämme on varmistaa, että suomalaisille saadaan ruokaa kaikissa tilanteissa. Juuri tällä hetkellä kaikkein tärkeintä on huolehtia työntekijöidemme ja maidontuottajien terveydestä, jotta voimme jatkaa tätä työtä”, Hurme kertoo tiedotteessa.

Brand Indexin perustaja Erik Elvingsson Hedén toteaa, että maidontuotannon ilmasto- ja ympäristövaikutuksista on viime aikoina keskusteltu vilkkaasti.

”Valinta Suomen vastuullisimmaksi brändiksi kertoo siitä, että Valio on onnistunut kertomaan ihmisille konkreettisista teoista, joita se tekee maidontuotannon vastuullisuuden eteen. Se on vaikuttava saavutus”, Elvingsson Hedén sanoo.

Valion tavoitteena on nollata maidon hiilijalanjälki vuoteen 2035 mennessä. Se tarkoittaa, että päästöjä vähennetään ja sidotaan ilmasta vähintään sama määrä kuin niitä syntyy maitotilalla, kuljetuksissa, tehtaalla ja pakkausten valmistamisessa sekä muualla maidon matkan varrella.

Konkreettisina tekoina yhtiö on kouluttanut muun muassa 240 maitotilayrittäjää hiiliviljelijöiksi eli sitomaan peltoihin enemmän hiiltä, ottanut kierrätysmuovin käyttöön pakkauksissaan ja sitoutunut asettamaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaiset, tieteellisesti arvioidut ilmastotavoitteet.

”Haluan kiittää ihmisiä siitä, että he valitsevat kauppareissullaan suomalaista, vastuullisesti tuotettua ruokaa niin hyvinä kuin poikkeuksellisinakin aikoina.”

”Yhdessä varmistamme, että kotimainen ruoantuotanto säilyy: pellot pysyvät viljeltyinä, tuottajien ammattitaito korkealla ja tehtaiden pyörät pyörimässä”, toteaa Annikka Hurme.

Sustainable Brand Index on Euroopan suurin vastuullisuustutkimus, ja se on tehty vuosittain vuodesta 2011 lähtien, nyt 10. kerran. Suomessa tutkimus on tehty kahdeksan kertaa.

Tutkimuksen tavoitteena on levittää ja lisätä kestävää kehitystä koskevaa tietoa. Vuoden 2020 tutkimuksessa haastateltiin yhteensä noin 58 000 vastaajaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Alankomaissa, Virossa, Latviassa ja Liettuassa. Vastaajat ovat edustava otos kunkin maan väestöstä.