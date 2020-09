Lukuaika noin 3 min

Arvo Sijoitusosuuskunta on lähtenyt mukaan Valve Groupiin merkittävänä uutena omistajana. Kolmen miljoonan euron osakesijoituksella vauhditetaan Valve Groupin kasvustrategiaa, joka tähtää koko toimialan muuttamiseen. Valve Group suunnittelee ja toteuttaa markkinointia, viestintää ja teknologiaa yhdistäviä palveluita, joiden tarkoituksena on auttaa yrityksiä luomaan tunnettuutta, lisätä kysyntää ja edistää kasvua.

Valve Group auttaa yrityksiä muuttamaan tapoja myydä, markkinoida, viestiä ja olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Arvo Sijoitusosuuskunta on yhtiön ensimmäinen ulkopuolinen sijoittaja. Se saa sijoituksensa kautta noin 30 prosentin osuuden Valve Groupista.

”Ajattelutapamme sekä toimialaa muuttava, pitkäjänteinen kasvun rakentaminen osuivat Arvo Sijoitusosuuskunnan arvomaailman kanssa hyvin yksiin. Tämä on meille merkittävä askel. Yhteistyön avulla nopeutamme kasvuamme ja strategiamme toteuttamista”, Valve Group Oy:n toimitusjohtaja Jorma Maaninka sanoo.

Maaninka kertoo M&M:lle yhtiön haluavan kasvaa niin lähimarkkinassa kuin kansainvälisestikin. Suuntaa ohjaa Valve Groupin strategian keskittyminen erityisesti B2B-yrityksiin eli toisten yritysten kanssa kauppaa käyviin asiakkaisiin.

”Lähimarkkinaamme on Skandinavia, mutta haemme kasvua myös Euroopasta alueilta, joilla on B2B-fokuksella toimivia yrityksiä. Tarkoitus ei kuitenkaan ole perustaa omia toimipisteitä maailmalle, vaan meillä on erilainen kasvusuunnitelma. Kerromme myöhemmin esimerkkien kautta siitä, miten teemme jo maailmalla töitä ja miten jatkossa on tarkoitus tehdä liiketoimintaa skaalautuvammin”, Maaninka sanoo.

Hän kertoo Valve Groupin rakentaneen pitkäjänteisesti kasvustrategiaansa, jonka tärkeimpiä kulmakiviä on B2B-yritysten kasvun vauhdittaminen markkinoinnin, markkinointiteknologian ja viestinnän yhdistävillä jatkuvilla palveluilla.

”Jatkuvassa muutoksessa myös asiakkaiden tarve kasvattaa ja täydentää omaa osaamistaan parhailla viestinnän, markkinoinnin ja teknologian osaajilla lisääntyy. Tämä tarjoaa merkittävää kasvupotentiaalia palveluntuottajille, jotka haluavat kehittää koko toimialaa ja sen liiketoimintamalleja. Uskomme myös, että alan yritysten muuntumistarve ja konsolidointikehitys kiihtyvät entisestään niin Suomessa kuin kansainvälisestikin”, Maaninka kommentoi.

Hänen mukaansa hetki on nyt otollinen yhtiön seuraavan vaiheen kasvusuunnitelmalle.

”Näemme, että myös meidän toimialamme markkina on sellaisessa tilassa, jossa muutoksentekijöitä tarvitaan. Osana strategiaamme olemme etsineet kumppaneita kasvun tukemiseksi, rakentamiseksi ja toteuttamiseksi”, Maaninka avaa ulkopuolisen sijoittajan mukaan ottamisen taustaa.

Arvo Sijoitusosuuskunta on alueellinen sijoitus- ja kehitysosuuskunta, jonka omistavat osuuskunnan noin 25 000 jäsentä. Osuuskunnan sijoitukset jakautuvat alueellisiin ja valtakunnallisiin sijoituksiin sekä finanssisijoituksiin.

Arvo Sijoitusosuuskunnan toimitusjohtaja Jari Pirinen kertoo osuuskunnan innostuneen Valve Groupin osaamisesta, ajattelutavasta ja kasvustrategiasta.

”Yhtiössä luodaan tietoa, teknologiaa ja innovaatioita yhdistämällä dynaamista kilpailuetua yrityksille ja rakennetaan sitä kautta kasvua valtakunnallisella tasolla. Näemme, että Valve Groupilla on erinomainen mahdollisuus kasvaa nopeasti muuttuvassa toimialassa merkittävän kokoiseksi kansainväliseksi palveluyritykseksi. Yhtiön omistus sopii mainiosti valtakunnallisten sijoitusten salkkuumme. Haluamme olla aktiivinen omistaja niin hallitustyöskentelyn kuin yritysverkostojemme kautta, ja teemme parhaamme, että Valve Group saavuttaa kasvutavoitteensa”, Pirinen sanoo tiedotteessa.