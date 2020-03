Lukuaika noin 7 min

Taannoinen Oscar-gaala oli myös tupakan juhlaa. Pääkategorioiden elokuvissa tupakka esiintyi yhteensä 1 216 kertaa, yhteensä 94 prosentissa elokuvista. Once Upon a Time in Hollywood toi tupakan esille 394 kertaa ja Joker 141 kertaa. Parhaan elokuvan Oscar-palkinnon saaneessa Parasitessa tupakka näkyy vain kahdesti, mutta tämäkin tarkoittaa tuotteelle miljoonia näyttökertoja. Amerikkalaisen Smokefree Movies -hankkeen raportoimat luvut ovat hienoja mille tahansa tuotesijoittelulle.