Seiska-lehden mainos on herättänyt Twitterissä keskustelua siitä, saako tarjouksen esittää laskua muistuttavassa muodossa. Asian esiin nostanut alkuperäinen nimimerkin @Piiri_insinoori tviitti on kerännyt tiistaihin mennessä 495 uudelleentviittausta, 69 kommenttia ja noin 2 400 tykkäystä.

Alkuperäisessä tviitissä kirjoitetaan: ”Eli lähetätte ikäihmisille laskun, joka teidän mielestänne on tarjous. Ja vanhukset hädissään maksavat.” Toinen tviittaaja tosin nostaa keskustelussa esiin, että mainoskirje sisältää muutakin kuin tilisiirtolomakkeen, jossa myös lukee tarjous eikä lasku.

Seiskaa julkaisevan Aller Median toimitusjohtaja Jyrki Rehumäki kommentoi M&M:lle, että kuvassa näkyy vain yksi tarjouskirjeen osa irrotettuna asiayhteydestään eikä kampanjaa ole suunnattu erityisesti vanhuksille. Kampanja on osoitettu Seiskaa aiemmin tietyn ajanjakson aikana tilanneille asiakkaille.

Rehumäen mukaan kampanjasta ei ole tullut Allerille yhtään enempää asiakaspalautetta kuin normaalisti.

”Olin viime viikon lomalla, ja kun tulin maanantaina töihin, pyysin heti kampanjan nähtäväkseni”, Rehumäki kertoo.

Hän kuvailee Seiskan päätoimittajan Jari Peltomäen nimissä lähetettyä tarjouskirjettä hyvin perinteiseksi suoramarkkinointikirjeeksi, jossa esitellään erikoistarjous, tilaajalahja, hinnat ja toimintaohjeet.

”Olemme toki todella pahoillamme, jos se on jotakuta harhauttanut”, Rehumäki sanoo.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto ohjeistaa internetsivuillaan mainonnan tunnistettavuudesta: ”Tarjousta ei saa esittää tavalla, joka muistuttaa laskua tai perintäkirjettä. Kuluttajan on vaivatta voitava ymmärtää mainos tarjoukseksi, johon ei tarvitse reagoida, ellei halua tilata tuotetta.”

”Pitää nähdä kokonaisuus. Jos tulisi pelkästään tilisiirto, näkisin, että siinä toimittaisiin hyvinkin vastoin säännöksiä, mutta tässä tapauksessa siinä on selvästi näkyvillä, että kyseessä on Seiskan tarjous”, Rehumäki sanoo.

Tarjouksen hyväksyminen maksamalla suoraan tarjouksen mukana tullut lasku on Rehumäen mukaan monen muunkin toimijan, kuten hyväntekeväisyysjärjestöjen, käyttämä tapa, jolla asiakkaan toiminta pyritään tekemään mahdollisimman helpoksi. Koska kyse on Seiskan vanhoista tilaajista, asiakasnumerotkin ovat jo valmiiksi olemassa. Tarjous on lähetetty tuhansille ihmisille.

Mutta miksi Aller ei ole reagoinut Twitterissä mitenkään keskusteluun, jonka tviitteihin se on jo viime viikolla merkitty mukaan?

”Emme ole vielä ehtineet laittaa tätä koko kampanjaa esille esimerkiksi nettisivuillemme. Jos vastaan tviittiin, että hei, se on irrotettu asiayhteydestään, kuten tässä tapauksessa oli, minun pitää myös olla valmis näyttämään, mikä se asiayhteys on”, Rehumäki sanoo.