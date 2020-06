Lukuaika noin 1 min

Pandemian aikana internetin kantokyky on ollut koetuksella miljoonien Zoom-palaverien ja Tiger Kingin katselun vuoksi. Melkein yhtä paljon trafiikkia on syntynyt webinaareista, joissa on pohdittu sitä, miten markkinointi muuttuu sitten, kun kaikki tämä on joskus ohi.

Webinaareissa näyttäisi vallitsevan yksimielisyys siitä, että pandemian jälkeenkin yrityksillä ja brändeillä täytyy olla merkitys eli ”purpose”. Monet brändit ovat asetelleet sankarin viittaa hartioilleen kriisin aikana korostamalla markkinointiviestinnässään sitä, kuinka urheasti ne toimivat ja kuinka paljon ne pitävät sairaanhoitajista.

Webinaarien ulkopuolella moni on kiinnittänyt huomiota siihen kiistattomaan tosiseikkaan, että todellisuudessa sairaanhoitajat toimivat paljon sankarillisemmin kuin brändit. Voisiko jopa olla niin, että brändien sankaruuden aika olisi pian ohi?

Näin näyttäisi ajattelevan ainakin tanskalainen Thomas Kolster, joka tunnetaan sankaribrändeistä kertovasta kirjastaan Goodvertising sekä esiintymisistään monissa suomalaisissakin brändiseminaareissa. ­Kolsterin uuden kirjan nimi on varoittavasti The Hero Trap eli ”sankariloukku”. AdWeekin tuoreessa mielipidekirjoituksessaan mies väittää jo, että koronakriisi on ollut sankari­brändien kuolinisku.

”Ihmisten intohimo leipomista ja vastaavia asioita kohtaan on pandemian jälkeisen markkinoinnin resepti”, Kolster kirjoittaa.

Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että vastuullisiin tekoihin perustuvan brändiviestinnän tai vastuullisen liiketoiminnan aika olisi ohi. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kasvomaskissa kotonaan kököttävä ihminen arvostaa konkreettista apua enemmän kuin turhaa lätinää. Mitäpä jos ihmiset haluaisivatkin löytää kriisin jälkeen ennen kaikkea oman purposensa?

Kirjoittaja on Kotipizza Groupin viestintä- ja vastuulisuusjohtaja