Lukuaika noin 4 min

Suomalaisten halukkuus maksaa musiikin suoratoistosta kasvaa, mutta on pienempää kuin muissa Pohjoismaissa, kertoo Teosto. Suomalaisista 32 prosenttia maksaa musiikkipalveluista, kun taas Pohjoismaissa keskimäärin osuus on 49 prosenttia.

Kun musiikin digitaalinen jakelu alkoi yleistyä viime vuosikymmenen alkupuolella, Ruotsi ja Norja olivat edelläkävijöitä koko maailmassa. Molemmissa maissa musiikin suoratoistosta maksavien asiakkaiden määrä kasvoi nopeasti ja on pysynyt suurena. Ruotsissa musiikkipalvelujen tilaajia on nykyään 52 prosenttia ja Norjassa 55 prosenttia kansalaisista. Tällä hetkellä kovin kasvuvauhti on Tanskassa, jossa musiikin suoratoistosta maksaa Pohjoismaiden suurin osuus väestöstä, 56 prosenttia.

Luvut ovat peräisin Teoston, Tanskan Kodan ja Norjan TONO:n tutkimuslaitos YouGovilta tilaamasta Polaris Nordic: Digital Music in the Nordics -tutkimuksesta, jossa vertaillaan Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Suomen musiikinkulutustottumuksia. Vastaava tutkimus on aiemmin julkaistu vuosina 2015, 2017 ja 2018.

Käyttäjien kulutustottumukset vaikuttavat suoraan myös musiikintekijöiden tuloihin, sillä maksullisista palveluista kertyvät korvaukset ovat suurempia kuin ilmaiskäytöstä kertyvät.

Myös videopalveluiden tilaajamäärät kasvavat

Myös elokuvia ja tv-ohjelmia välittävien videopalvelujen suosio kasvaa. Niiden tilaajia on nyt 69 prosenttia pohjoismaalaisista. Suomi kulkee muiden maiden jäljessä myös tässä vertailussa, sillä suomalaisista videopalveluiden tilaajia on 61 prosenttia.

Videopalvelujen ykkönen Suomessa on Netflix 40 prosentin osuudella. Seuraavaksi suosituimpia ovat Elisa Viihde (17 prosenttia), Viaplay (13 prosenttia) ja C More (12 prosenttia).

Alkuperäinen kysely toteutettiin aikavälillä 27.12.2019–9.1.2020, mutta sen jälkeen selvitettiin uudella kyselyllä 3.4.–14.4.2020 koronavirusepidemian vaikutuksia musiikki- ja videopalvelujen suosioon. Haastattelut tehtiin epidemian alkuvaiheessa huhtikuun kahdella ensimmäisellä viikolla, mutta käyttömäärissä on jo havaittavissa hienoista kasvua.

Kasvussa olivat esimerkiksi videopalvelujen tilaajamäärät (lisäystä Pohjoismaissa 3 prosenttiyksikköä) sekä Spotifyn ja Facebookin käyttö musiikin kuunteluun. Suomessa koronavirus näkyy etenkin Netflixin tilaajamäärissä (kasvua 4 prosenttiyksikköä) ja Facebookin käytössä.

”Nyt akuutti koronatilanne voi muuttaa tilannetta nopeastikin, kun ihmiset tilaavat viihdepalveluja entistä enemmän”, arvioi Teoston asiakkuusjohtaja Jani Jalonen tiedotteessa.

Suomessa on totuttu maksuttomuuteen

Kahden vuoden takaiseen tutkimukseen verrattuna striimauksesta maksavien kuluttajien määrä on kasvanut Suomessa kuusi prosenttia. Osuus on kuitenkin selvästi pienempi kuin muissa Pohjoismaissa.

”Suomi on perinteisesti ollut muita Pohjoismaita jäljessä sisällön maksuhalukkuudessa. Näkemykseni mukaan tässä on taustalla pitkä perinne, sillä suomalaiset ovat yleisesti tottumattomia maksamaan sisällöistä. Meillä on laaja joukko ilmaisia tv-kanavia, ja tutkimuksissa näkyy, että erityisesti Youtuben rooli niin sanottuna maksuttomana musiikkipalveluna korostuu”, Jalonen sanoo.

Teoston lisensoinneista vastaava päällikkö Markus Kaarto haluaa hieman kyseenalaistaa tutkimuksen tuloksia. Hänen kokemuksensa mukaan maksullisten suoratoistopalveluiden käyttö on selkeästi kasvanut myös Suomessa.

”Minut yllätti se, että Suomen luku on vieläkin noin alhainen. Olemme nähneet tosi positiivista kasvua maksullisen puolen tilaajamäärissä, ja esimerkiksi Youtube Premiumin käyttö on kasvanut suorastaan yllättävän hyvin. Positiivisena näen sen, että sisällöstä maksaminen nähdään koko ajan vain kiinnostavampana”, Kaarto vertaa uusimpia tuloksia aiempiin tutkimuksiin.

Kasvua etenkin perheiden tilauksista

Vaikka kuluttajia siirtyy maksullisiin palveluihin, Jalonen uskoo eron muihin Pohjoismaihin verrattuna säilyvä vielä pitkään.

”Tilanne tulee todennäköisesti olemaan perusrakenteeltaan tällainen vielä aika kauan. Toisaalta uskon myös siihen, että tilausvideopalveluissa tapahtunut nopea maksullisten tilaajien kasvu alkaa heijastua myös yleisesti maksuhalukkuuden lisääntymiseen”, hän sanoo.

Polaris Nordic -tutkimukseen haastateltiin jokaisessa kohdemaassa noin tuhatta 12—65-vuotiasta käyttäjää. Sukupuolten välillä ei ilmennyt suuria eroja, mutta ikäryhmissä kyllä: 18—39-vuotiaat maksavat striimauksesta useimmin ja 50—59-vuotiaat harvimmin.

Kaarto arvioi, että yli viisikymppisten ajatus on usein, että koska sisällöstä ei ole ikinä maksettu, siitä ei makseta nytkään.

”Ennen kaikkea kasvua ajavat tällä hetkellä keski-ikäiset vanhemmat, jotka tilaavat koko perheelle palveluiden perhepaketteja. Siitä syystä alaikäisilläkin on usein käytössään maksullinen premium-palvelu, ja he ovat jo tottuneet siihen. Siellä se isoin kasvu on”, hän sanoo.

Youtbe on yhä suosituin, mutta TikTokin rooli kasvaa

Kaikkiaan striimauspalveluja käyttää Pohjoismaissa noin 90 prosenttia väestöstä. Lukema on kaikissa maissa suunnilleen sama. Suosituin palvelu on edelleen Youtube, joka tavoittaa 75 prosenttia käyttäjistä, Suomessa vielä enemmän eli 82 prosenttia.

Vielä edellisessä kyselyssä Youtuben osuus oli Suomessa vielä korkeampi, 85 prosenttia, ja pudotus johtunee koventuneesta kilpailusta. Uusista sosiaalisen median alustoista nousussa on etenkin TikTok, joka on löytänyt yleisöä etenkin Suomessa.

”Nuoret ovat olleet Youtuben kovinta käyttäjäkuntaa, ja heidän keskuudessaan käyttöä on siirtynyt TikTokiin”, Kaarto arvioi.

“Vaikka siellä ei soitetakaan täyttä biisiä, niin kyllä siitä on tullut musiikin löytämiseen tärkeä alusta. Tosin itse olin tässä tutkimustuloksessa yllättynyt siitä, että radio on vieläkin tärkein väline uuden musiikin löytämiseen”, hän sanoo.

Youtuben jälkeen käytetyimpiä alustoja musiikin striimaukseen Suomessa olivat Spotify (52 prosenttia käyttäjistä), Facebook (19 prosenttia), Instagram (16 prosenttia), Youtube Music (9 prosenttia) ja TikTok (7 prosenttia).