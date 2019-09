Lukuaika noin 3 min

Suomen arvostetuimmat brändit on taas tutkittu, ja vuoden 2019 ykkönen on puutarhanhoitoon, ruoanlaittoon ja kodin askareisiin työkaluja ja muita tuotteita valmistava Fiskars. Miljardi myytyä saksiparia ja vuonna 2003 omalla tavaramerkillä rekisteröity ”Fiskarsin oranssi” ovat vain muutamia niistä asioista, joilla brändin arvostus ansaitaan.

Pääkonttorilla voidaan tosin juoda useammatkin mitalikahvit, sillä Fiskars Groupin brändeistä myös Arabia, Hackman ja Iittala ylsivät kärkikymmenikköön. Toinen kestomenestyjä on Fazer, jolta sekä emobrändi Fazer että Fazerin Sininen sijoittuvat kymmenen arvostetuimman brändin joukkoon vuonna 2019.

Taloustutkimus ja Markkinointi & Mainonta ovat toteuttaneet Brändien arvostus -tutkimusta vuodesta 1997. Kaiken kaikkiaan tämän vuoden tutkimuksessa on rankattu 612 brändiä. Viime vuonna tutkimustapaa uudistettiin ja tämän vuoden tulokset ovat vertailukelpoisia vuoden 2018 rankinglistaan. 200 brändin lista ja selitys tutkimustavasta löytyvät sivuilta 8–9.

Tutkimuksessa ykkönen eli Fiskars tuntuu ilmentävän monia arvoja, joista suomalaiset laatubrändit tunnetaan. Tutkimuksen avoimissa vastauksissa korostettiin toimivan muotoilun merkitystä ja erityisesti ikonisten saksien kestävyyttä. Sekin lienee suomalaisille ominaista, että useammassa vastauksessa Fiskarsin kohdalla korostui tuotteen hinta-laatusuhde.

Ja ehkä arvostukseen vaikuttaviin asioihin voidaan nostaa laatu arjessa. Toistuva kehu niin Fiskarsin, Arabian, Iittalan kuin Hackmaninkin kohdalla oli, että tuotteita käytetään joka päivä.

Viime vuoden rankingin ykkönen Abloy putosi sijalle 12, mutta toisaalta viime vuosi oli Abloyn momentumia 110-juhlavuoden jälkimainingeissa. Kiinnostavaa on, että maantieteellisessä katsannossa Abloy oli hieman alueesta riippuen vielä kärkikymmenikössä, vaikka valtakunnallisesti tapahtuikin pieni putoaminen.

Abloyn tilalle kymmenen parhaan joukkoon nousi S-Etukortti, minkä voi ottaa symbolisesti merkkinä ruokakaupan arvostuksen noususta. Erityisesti nuorissa ikäryhmissä ruokakaupan brändit jatkoivat nousuaan. Top 10 -listan välittömästä läheisyydestä löytyy useitakin ruokabrändejä. Fiskarsin ja Fazerin tapaan Valio menestyi myös alabrändeillään. Valio on listan kahdeksas. Valio Oltermanni nousi yhdeksän pykälää sijalle 16 ja Valio Oivariini nousi kuusi napsua sijalle 27. Valio Koskenlaskija löytyy sijalta 25 ja Valiojogurtti sijalta 29.

Kärkikymmeniköstä paistaa suomalaisten arvostus kahteen asiaan: muotoiluun ja kotimaisuuteen. Kymmenen joukkoon on noussut vain yksi ulkomaalainen brändi, kun Google säilytti kymmenennen sijansa. Laajemmassa katsannossa 50 arvostetuimman joukossakin ulkomaalaisia on Googlen lisäksi vain Moccamaster (20), Lego (31), Oral-B (41) ja Bosch (42). Huomioitavaa on, että Lego oli vielä vuonna 2017 kymmenen arvostetuimman joukossa, vaikka tulokset eivät kahden vuoden taakse olekaan täysin vertailukelpoisia.

Suomalaisuutta korostaa myös median arvostus. Yleisradion sijoitus viiden parhaan joukossa on vaikuttava suoritus. Seuraava mediabrändi löytyy sijalta 57. Rikkaamman Suomen kielen sanansaattaja Aku Ankka teki viime vuodesta 20 pykälän loikan.

Muotoilun puolesta terävimmässä kärjessä puhuvat Fiskarsin neljä sijoitusta kymmenen joukossa ja myöskin Finlaysonin nousu sijalle 23. Räväkästä markkinoinnista ja vastuullisista teoista tunnettu Finlayson nousi viime vuodesta 15 sijaa.