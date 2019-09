Helsingin Sanomien maailman johtajille suuntaama pyyntö kirjoittaa tulevaisuus uudelleen näkyi hetken myös New Yorkin Times Squarella.

New York. Helsingin Sanomien maailman johtajille suuntaama pyyntö kirjoittaa tulevaisuus uudelleen näkyi hetken myös New Yorkin Times Squarella.

Helsingin Sanomat otti kantaa ilmastonmuutokseen ja kehitti päättäjille lahjakynän, jonka muste on valmistettu ilmakehää lämmittävästä kasvihuonekaasusta hiilidioksidista. Tavoitteena on muistuttaa poliitikkoja ilmastonmuutoksesta, kun he allekirjoittavat päätöksiä.

Kynät lähetettiin lomilta palanneille kansanedustajille, tasavallan presidentille ja YK:n ilmastohuippukokoukseen ensi viikolla suuntaaville G20-maiden johtajille.

Kampanja on jo näkynyt hieman myös New Yorkissa, johon päättäjät pian kokoontuvat. Kynä ja Helsingin Sanomien viesti nimittäin näkyivät hetken mainostaululla kuuluisalla Times Squarella.

Helsingin Sanomat toivoo, että poliitikot pitäisivät ilmastoasiat mielessään tehdessään päätöksiä.

”Suomessa käydään parhaillaan laajaa keskustelua siitä, kuuluuko ilmastonmuutoksen torjuminen yksilöille vai päättäjille. On ilmiselvää, että suurin vastuu on poliitikoilla ja valtioilla niin Suomessa kuin kansainvälisestikin”, sanoo Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi tiedotteessa.

”Kynällä voi muuttaa maailmaa. Siksi toivommekin, että lahja muistuttaa päättäjiä heidän vastuustaan ja rohkaisee ryhtymään toimiin.”

Helsingin Sanomat on toteuttanut kampanjan yhdessä TBWA\Helsingin kanssa. Helsingin Sanomien markkinointijohtaja Veera Siivonen kertoo, että kampanja suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä Helsingin Sanomien toimituksen ja Kaius Niemen kanssa.

Siivonen ei kommentoi kampanjan hintaa. Kohderyhmäksi on valittu sekä kotimaa että kansainväliset päättäjät, koska ilmastoasioita ei ratkaista pelkästään Suomessa, vaan kansainvälisillä areenoilla.

Toteutus yhteistyössä VTT:n kanssa

Hiilidioksidimuste on tehty yhteistyössä Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnon alla toimiva tutkimus-, tuotanto- ja innovaatioyritys oli vastuussa hiilidioksidin muuntamisesta hiilimustaksi eli kynän musteen avainainesosaksi.

”Altistamalla hiilidioksidimolekyylejä riittävälle lämmölle pystymme hajottamaan ne takaisin hiili- ja happiatomeiksi. Tuloksena saadaan hiilimustaa, jota voi käyttää väripigmenttinä musteessa”, kertoo VTT:n johtava tutkija Pekka Simell.

Kynä on suunniteltu muistuttamaan ilmastonmuutoksesta musteensa lisäksi myös rakenteellaan. Musta metallirunko on saanut inspiraationsa grafiitista eli puhtaasta hiilestä. Kynän muoto on saatu 3D-tulostamalla rungot kierrätetystä alumiinista ja viimeistelemällä ne käsin.

”Halusimme, että ilmastokynä tekee vaikutuksen sen vastaanottajaan myös ulkomuodollaan. Huomiota kiinnittää erikoinen muotoilu, joka sopii kynän tarinaan. Toivottavasti se inspiroi meidän johtajiamme viisaisiin päätöksiin,” sanoo kynän pääsuunnittelija Umberto Onza.

Kyniä on valmistettu 250 kappaletta. Koko tuotantoprosessi on tehty Suomessa ja kynien valmistukseen liittyvät hiilidioksidipäästöt on kompensoitu.

Helsingin Sanomien kumppaneita kampanjassa ovat TBWA:n ja VTT:n lisäksi, HT Laser Oy, Elekmerk Oy ja Nordic Offset Oy.