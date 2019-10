Lukuaika noin 2 min

Uuden BMW 1 -sarjan lanseerauksessa on hyödynnetty retargetingia, eli digimainontamallia, jossa henkilön toiminta verkossa tuo hänelle kohdennettua mainossisältöä. Retargeting-mainonta tarjoaa mainoksia, jotka perustuvat anonymisoituun dataan hakuhistorian ja vierailtujen sivustojen perusteella.

BMW:n uudet mainokset kertovat heti olevansa ohjelmallisia ja seuraavansa käyttäjää:

”Olen ohjelmallinen bannerimainos. Seuraan sinua jonkin aikaa”

Kampanjassa käyttäjää seurataan retargetoinnin avulla ja yritetään rakentaa häneen suhdetta. Tavoitteena on rohkaista ihmisiä koeajamaan uutta automallia. Erona tavanomaisen bannerimainokseen on täydellinen läpinäkyvyys. Mainos kertoo seuraavansa käyttäjää. Se yrittää rakentaa suhdetta kohdehenkilöön muutaman viikon ajan epämuodollisella ja hyvin sinnikkäällä mainonnalla.

Tältä se näyttää vastaanottajalle:

Hei!

Minulla on sellainen tunne, että näemme vielä uudestaan. Tule koeajamaan niin tiedät mistä kaikesta olet jäänyt paitsi.

Terveisin, BMW 1-sarja

Kun aikaa kuluu, mainoksista tulee itsepäisempiä, jankkaavampia ja suorasukaisempia.

Hei!

Tuntuu, että tunnemme nyt toisemme. Joten uskallan puhua suoraan. Tule koeajamaan!

Terveisin, BMW 1-sarja

Kampanjan taustalla on ruotsalainen mainostoimisto INGO.

"Ohjelmallisten bannereiden ilmiö on kiehtova. Kaikki altistuvat niille, mutta on harvinaista, että ne nähtäisiin sopivina pitkän suhteen rakentamiseen. Me halusimme hyödyntää formaatin vahvuutta, väsymättömyyttä rummuttaa viestiä kohdehenkilöille ja samaan aikaa terävöittää viestiä huumorilla ja tunnistettavuudella. Näin voimme rakentaa aidon suhteen”, sanoo tiedotteessa Elias Modig, copywriter INGOlta.

Vasta neljän viikon jälkeen jallitus alkaa hellittää.

"Tämä on uusi ja luova tapa käyttää retargetointia. Se vetoaa nuoreen, digitaaliseen ja huumoria arvostavaan kohderyhmäämme. Käytämme asiakasdataa luodaksemme lisäarvoa, tässä tapauksessa huumoria ja läpinäkyvyyttä”, sanoo tiedotteessa Marie Klinte, INGOn BMW-asiakkuuden Account Director.

Ilmoituksia näytetään Pohjoismaissa uuden kolmannen sukupolven 1-sarjan lanseerauksen yhteydessä. Automalli on Saksan suosituimpia.

”Ensimmäiset BMW 1 -sarjan sukupolvet ovat myyneet yli 1,3 miljoonaa kappaletta, ja näin se on suosituin automme. Tämän vuoksi odotukset kolmannelle sukupolvelle ovat olleet vähintäänkin korkeat ja halusimme siksi tehdä jotakin uutta. Asiakkaiden varjostamisen sijaan mainostemme on tarkoitus vietellä heidät”, kertoo BMW:n Pohjois-Euroopan alueen viestintäjohtaja Marie Dellbrant.

Kampajan mediatoimistona toimii Vizeum.