Maailman suurin elintarvikeyritys Nestlé tuo Starbucks -kahvit suomalaisiin päivittäistavarakauppoihin. Tuotevalikoima koostuu kokonaisista kahvipavuista, suodatinkahveista ja kahvikapseleista.

Aiemmin, ennen Nestlé-yhteistyötä, suomalaisissa kaupoissa on myyty joitakin Starbucks-tuotteita, mutta nyt Nestlé tuo niitä aiempaa suuremman valikoiman aiempaa suurempaan määrään kauppoja.

Kaikki vähittäiskauppoihin tulevat Starbucks-kahvit ovat samoja, joita saa myös kahviloista. Nestlén tutkimuksen mukaan 76 prosenttia suomalaisista tuntee Starbucksin brändin, vaikka ketjun kahviloita on Suomessa vain muutama.

”Ihmiset matkustavat ja saavat vaikutteita”, sanoo Nestlén kahveista Suomessa vastaava johtaja Niina Koskinen.

Nestlén kahvibrändejä ovat myös Nescafé ja Nespresso. Esimerkiksi Nescafé Kulta on Suomeen tehty resepti, mutta Starbucksin kahviloissa suomalaiset ovat tottuneet samoihin makuihin kuin muutkin, ja suomalaiskauppoihin tulevat 20 Starbucks-tuotetta ovat samoja kuin muuallakin Euroopassa.

Starbucksin ja Nestlén yhteistyö Mitä: Nestlé ja Starbucks sopivat elokuussa 2018 yhteistyöstä, josta Nestlé maksoi Starbucksille 7,15 miljardia dollaria. Maailmalla ensimmäiset yhteiset tuotteet tulivat myyntiin vuonna 2019. Suomessa: Tuotteet tulevat kauppoihin maaliskuun aikana ja markkinointikampanja alkaa huhtikuussa. Missä: Ruokakaupoissa ja kapselikahvikoneita myyvissä elektroniikkaliikkeissä

Starbucks-kahvien kohderyhmää ovat millenniaalit, ja heidän kahvinkulutukseensa liittyy personointi. Kahvi ei ole kaikille samaa kahvia, vaan esimerkiksi paahtoaste ja maito valitaan henkilökohtaisten mieltymisten mukaan.

Koskisen mukaan Suomessa on yhä tärkeää, että valikoimassa on suodatinkahvia, mutta esimerkiksi itse jauhettavien papukahvien markkina kasvaa vahvasti.

Nestlén ja Starbucksin yhteistyön taustalla on ajatus siitä, etteivät kahvin ostaminen kotiin ja kahviloissa käyminen sulje toisiaan pois. Starbucks on vahva Yhdysvalloissa ja kahvila-alalla, kun taas Nestléllä on tukeva jalansija vähittäistavarakauppatuotteiden valmistajana.

Suomen Nestlén toimitusjohtaja Robert Auselius kertoo, että Nestlé hakee maailmanlaajuisesti kasvua erityisesti viidestä kategoriasta, jotka ovat kahvi, kasvipohjaiset elintarvikkeet, lastenruoat, lemmikkien ruoat ja terveys. Kahvi tuo jo yli 20 prosenttia Nestlén liikevaihdosta, ja yhtiö odottaa Starbucks-yhteistyön tuovan globaalia kasvua.

Kahvibisnes ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Hiljattain uutisoitiin, että Guatemalassa on käytetty lapsityövoimaa Starbucksille ja Nespressolle kahvia toimittaneilla tiloilla. Starbucks tosin on kertonut Nestlélle, ettei hanki kahvia uutisessa esiintyneiltä tiloilta.

Auseliuksen mukaan Nestlé ottaa vastuullisuusasiat vakavasti ja tekee paljon niiden eteen, mutta se on monimutkaista ja kehitystä on jatkettava.

Yritys muun muassa aikoo globaalisti hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä, Auseliuksen mukaan Suomessa jo nopeammin. Lisäksi viime perjantaina Nestlé kertoi allekirjoittaneensa eurooppalaisen muovin kiertotaloussitoumuksen.