Lukuaika noin 1 min

Bob the Robot Pictures tunnetaan jatkossa nimellä Pictures Helsinki. Nimenmuutoksen taustalla on halu kasvaa suuremmaksi, kertoo toimitusjohtaja Karolus Viitala.

”Näemme ikään kuin saavuttaneemme sen kokoluokan, mitä me voimme olla in-house-tuotantoyhtiönä, ja näemme, että meillä on kaikki kyvykkyydet olla tosi paljon enemmän.”

”Jos nimen kautta otamme pienen askeleen sivuun Bob the Robot -konsernista, se antaa meille paremmat edellytykset kasvaa myös konsernin ulkopuolella”, Viitala selittää järkeilyä muutoksen takana.

Kyseessä on siis vain brändillinen irtiotto Bobista. Konsernisuhde ja omistukset ovat ennallaan.

Viitalan mukaan kymmenen henkeä vakituisesti työllistävä yhtiö pyörittää lähes neljän miljoonan euron liikevaihtoa, mikä tekee siitä yhden ”Suomen suurimmista mainoselokuviin erikoistuneista tuotantoyhtiöistä”.

Tuorein nimitys on vastaava tuottaja Katariina Lehtonen. Lehtoselle Bob on tuttu talo, sillä hän on ollut tekemässä lukuisia tuotantoja mainostomistolle. Ennen Picturesille siirtymistään Lehtonen ehti olla 13 vuotta töissä Otto Tuotannolla, joka on Picturesin suora kilpailija.

”Otan ilolla ja innolla vastaan mahdollisuuden tulla jatkamaan työtä mainoselokuvien parissa uuteen taloon – nyt vähän uudesta perspektiivistä, uusin vuorovaikutuksin ja kohtaamisin,” Lehtonen sanoo tiedotteessa.

Bob the Robot aloitti hiljattain yt-neuvottelut, joissa Pictures ei ole mukana.