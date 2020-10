Lukuaika noin 5 min

Mitä yhteistä on pöytyäläisellä muotibrändillä, jonka tuotteiden kutomisesta vastaavat eläkeläismummot, sekä perinteikkäällä nurmeslaisella erävaatevalmistajalla?

Enemmän kuin voisi äkkiseltään päätellä. Siksi Varsinais-Suomen Pöytyältä kotoisin oleva villamyssyistään tunnettu Myssyfarmi ja metsässä liikkumiseen soveltuvista vaatteistaan tunnettu Pohjois-Karjalan Nurmeksesta kotoisin oleva Sasta ovat tänään lanseeranneet yhteisen ulkoiluvaatemalliston: Myssyfarmi X Sasta.

Myssyfarmin emäntä ja toimitusjohtaja Anna Rauhansuu kertoo yhteisen sävelen Sastan kanssa löytyneen nopeasti, sillä brändejä yhdistää useampi asia. Molemmat ponnistavat suomalaiselta maaseudulta. Lisäksi molempien yritysten arvoihin lukeutuu ystävän tukeminen.

”Uskomme yhteistyön voimaan. Molemmilla oli suuri halu auttaa toista kotimaista alan toimijaa. Yhteistyö tuntui tätä taustaa vasten erittäin luontevalta”, Anna Rauhansuu kommentoi M&M:lle.

Yritykset kokeilivat yhteistyötä ensimmäisen kerran viime vuonna valmistamalla Sastan 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 50 kappaleen numeroidun erän metsästysmyssyjä.

”Ehdotin silloin, että tehdään kokeeksi muutama kymmenen myssyä. Nämä myytiin loppuun muutamassa päivässä. Hyvän vastaanoton jälkeen päätimme jatkaa yhteistyötä”, Rauhansuu kertoo.

Myssyfarmi X Sasta -mallistoon kuuluu neljä huomiovärein koristeltua ulkoilumyssyä. Värit ovat oranssi, sininen, keltainen ja punainen.

Sastan toimitusjohtajan Juha Latvalan mukaan yrityksen henkilöstö kokee, että Suomessa on tilaa kaikenlaisille liikkujille. Yritys tunnetaan muun muassa metsästykseen soveltuvista vaatteista.

”Tärkeintä on vahvistaa ihmisten luontosuhdetta, ja siinä valmistamamme sukupolvelta toiselle kestävät ulkoiluvarusteet ovat avuksi”, Latvala sanoo.

Pohjolan perukoilta muotimaailman ytimeen

Vaikka malliston virallinen lanseerauspäivä on tänään keskiviikkona, maailmalle tuotteita on postitettu laatikoittain koko syksy. Eikä turhaan. Malliston on ostanut sisään jopa maailmankuulu tavaratalo, Galeries Lafayette.

Pariisissa sijaitseva Galeries Lafayette Haussmann on yksi maailman suurimmista ja tunnetuimmista tavarataloista. Kaikenikäisille muotivaatteita myyvän tavaratalon historia ulottuu yli 100 vuoden päähän, aina 1800-luvun lopulle asti.

Myssyfarmi on tähdännyt perustamisestaan saakka aktiivisesti maailmalle. Brändi on osallistunut Euroopan suurimmille muotiviikoille ja käynyt myös tekemässä lanseerauskiertueita aina Japania myöten. Uudet myssyt herättivät ranskalaisen yleisön mielenkiinnon Pariisin muotiviikoilla alkuvuodesta.

”Ne hyppäsivät hyllyiltä heti silmille. Jotta voi menestyä maailmalla, tuotteen muotoilun tulee olla kiinnostavaa. Huomiovärien käyttö yhdistettynä paikalliseen käsityöhön ja uniikkiin tarinaan on varmaan se, mikä eniten vetoaa”, arvioi Anna Rauhansuu.

Myssyfarmin tuotteiden kutomisesta vastaavat Pöytyältä ja lähiseudulta kotoisin olevat eläkeläisrouvat eli myssymummot, joiden määrä on kasvanut jatkuvasti sen jälkeen, kun yritys viitisen vuotta sitten perustettiin. Mummot vetoavat myös Sastaan.

”Mummot ja villamyssyt ovat meille itsestäänselvyyksiä, joten on ihailtavaa, miten Myssyfarmi on luonut tavallisista suomalaisista, tutun pehmeistä asioista kansainvälisesti arvostetun brändin. Välillämme on paljon lämpöä ja nyt siitä nautitaan Pariisissa asti”, iloitsee Juha Latvala.

Terve pilke silmäkulmassa

Poikkeuksellinen konsepti on ollut alusta saakka olennainen osa myös Myssyfarmin tiedottamista ja muuta markkinointiviestintää. Tiedotteessaan Myssyfarmi X Sasta -mallistosta brändi tituleeraa yhteistyön ”ehkä vuoden epämuodikkaimmaksi”.

Anna Rauhansuun mukaan kyseessä on tietoinen valinta, joka on saanut osakseen kiitosta sekä Suomessa että maailmalla.

”Itseironian taju on viehättävää, oli kyse sitten brändistä tai ihmisestä. Lisäksi itseironia kertoo itsevarmuudesta, vahvasta uskosta omaan tekemiseen sekä riippumattomuudesta muiden mielipiteisiin”, toteaa Rauhansuu.

Myssyfarmi teki keväällä päättyneellä tilikaudella 402 000 euron liikevaihdon sekä 247 000 euroa tappiollisen tuloksen.

Tuloskehitystä selittävät osin talven muotiviikoille tehdyt investoinnit ja yrityksen organisoima joukkorahoituskampanja, mutta myös poikkeuksellisen vähäluminen talvi sekä postin lakko.

Anna Rauhansuu kertoo, että viennin osuus on kasvanut kuluvana vuonna reippaasti ja yrityksen liikevaihto kulkee toistaiseksi kaksinkertaisena edellisvuoteen verrattuna.

”On silti syytä muistaa, että meidän liikevaihdostamme merkittävä osa tulee vuoden jälkimmäisellä puoliskolla sekä alkuvuodesta. Vahva ensimmäinen puolisko on iloinen asia ja tällä hetkellä näyttää siltä, että kasvamme reippaasti tällä tilikaudella.”

Koronavirus ja sitä seurannut pandemia luo epävarmuutta ja tekee tulevaisuuden ennustamisen hankalaksi. Rauhansuu katsoo kuitenkin luottavaisena tulevaan, sillä yrityksen menestymistä haastavassa tilanteessa puoltaa muutamakin eri seikka.

Ensinnäkin monet suomalaiset ovat innostuneet koronan myötä liikkumaan enemmän ulkona, jolloin myös ulkoiluvaatteille on kysyntää.

Lisäksi Myssyfarmi hyötyy trendistä, jonka myötä moni on valmis maksamaan hieman enemmän laadukkaasta, paikallisesti tuotetusta käsityöstä. Rauhansuu kertoo kehitystä ja sen nopeutta kuvaavan esimerkin.

”Kun aloitimme ristiretkemme Berliinin muotiviikoilta viisi vuotta sitten, eettinen muoti oli niche. Tänä vuonna maailman suurimmilla ISPO-ulkoiluvaatemessuilla Münchenissä ihan kaikkien deskejä koristivat sanat vastuullisuus, uudelleenkäytettävä ja kierrätettävä.”

Yksi toive Anna Rauhansuulla kuitenkin on. Tämän toiveen jakaa hänen kanssaan varmasti myös moni muu suomalainen.

”Ostopäätöksen perustelee tarve. Jos syksyllä ja vielä tammi-helmikuussa vallitsee ikuinen marraskuu, se vaikuttaa ihmisten ostomielioloihin. Toivonkin, että saamme nauttia tänä talvena hieman talvisemmista keleistä”, Rauhansuu toteaa.