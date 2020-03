Lukuaika noin 3 min

Tiistaina 3. maaliskuuta Helsingin Sanomien etusivun valtasi teknologiayhtiö Reaktorin minimalistinen mainos, jossa kerrottiin, että joka toinen rivi yhtiön ohjelmistokehittäjien kirjoittamaa koodia rakentaa yhteistä hyvinvointiamme ja joka toinen vie suomalaista huippuosaamista maailmalle.

Reaktorin markkinointijohtaja Kristiina Ranki kertoo, että kampanja eteni ideasta toteutukseen hyvin nopeasti. Yritykselle ilmaantui mahdollisuus mainostaa HS:ssä viime viikon loppupuolella. Muutamassa päivässä kasassa olivat konsepti, visuaalinen ilme ja rekrytointisivu.

”Päätimme tarttua tähän mahdollisuuteen nopealla reagoinnilla. Mainokseen muotoiltu viesti käsittelee Reaktorin yhteiskunnallisesti merkittäviä projekteja ja halua olla rakentamassa suomalaista yhteiskuntaa. Meidän mielestämme tämä viesti toimi HS:n etusivulla todella hyvin”, Ranki kertoo M&M:lle.

Kuten markkinoinnin maailmassa tänä päivänä yhä useammin tapana on, Reaktorin avaus innoitti myös muita toimintaan ja luovuuteen. Torstaina HS:n sivulta A 15 löytyi yksipalstainen mainos, jossa Futurice huomautti, että "pienempikin ilmoitus huomataan".

Myös muut teknologiayhtiöt innostuivat. "Miksi mainostaa Hesarin etusivulla, kun voi mainostaa internetin etusivulla", kysyi Codemate Redditistä ostamassaan mainospaikassa.

Vincit puolestaan twiittasi, että "toiset eivät tarvitse lehtimainoksia lainkaan". Reaktorin kampanjaa kommentoivat somekanavissaan myös esimerkiksi Identio ja Skrolli.

Reaktor lähetti heti torstaina Futuricelle kukkakimpun ja kehystetyn HS:n etusivun, jossa oli jälleen uusi teksti.

"Vaatimattomuus on suomalaisen yhteiskunnan perisynti. Aina kun on hiireilty, on kaduttu. Nähdään The New York Timesissa", kannen hupiversiossa luki.

Markkinointijohtaja Ranki kertoo reaktorilaisten riemastuneen meemiksi yltäneestä mainoksesta.

”Nämä kaikki reaktiot olivat meistä ihan loistavia vastapalloja. Meillä oli toimistolla eilen todella hauska päivä, kun fiilistelimme, kuinka nopeasti muut toimijat kykenivät tuottamaan oivaltavia reaktioita. Se oli positiivinen yllätys.”

Yhtiön ulkopuolelta kuului jonkin verran naljailua siitä, että printtimainonta on erikoinen keino puhutella ohjelmistokehittäjiä.

"Joissakin devaajien keskusteluryhmissä ihmeteltiin, tavoittaako tällainen kanava heidät. Keskustelusta päätellen taisi tavoittaa", Ranki naurahtaa.

Viime aikoina yritysten välinen kommunikointi koskien muiden tekemää markkinointiviestintää on ollut aktiivista. Kristiina Ranki arvioi, että kyse on ajankuvasta, joka kertoo myös suomalaisen markkinointiosaamien kehityksestä.

”Markkinoinnin tekemisessä ylipäätään nousevat nyt nopeat reaktiot, keskustelut sekä interaktiivisuus toimijoiden välillä. Minusta esimerkiksi tämän kampanjan kirvoittama keskustelu on hyvä osoitus suomalaisesta markkinointiviestinnän osaamisesta”, Ranki toteaa.

Kampanja on tehty täysin in-housena, kuten Reaktorin kampanjat useimmiten toteutetaan. Kampanjakustannuksia yritys ei kommentoi.

Reaktor on Helsingissä vuonna 2000 perustettu strategia-, design ja teknologiayritys. Nopeasti kansainvälistyneellä yrityksellä on toimistoja Helsingissä, Tampereella, Turussa, Amsterdamissa, Tukholmassa, New Yorkissa, Tokiossa ja Dubaissa.

Vuonna 2018 Reaktor-konserni teki 79 miljoonan euron liikevaihdon. Viime vuoden vahvistamaton liikevaihto oli 92 miljoonaa euroa. Konserni työllistää yhteensä 535 henkeä.