Lukuaika noin 2 min

Tarinan mukaan kuningas lähetti kolme miestä etsimään elämän tarkoitusta. Säästän aikaasi ja kerron punch linen. Lopussa kolmas mies kertoo kuninkaalle elämän tarkoituksen löytyvän lauseesta: tämäkin tulee muuttumaan. (Luin tarinan ensimmäistä kertaa englanniksi ja siinä lause tietysti kuuluu: this too shall pass.)

Kliseistä ehkä, mutta ­lohduttavaa. Olit sitten onnesi kukkuloilla tai kyntämässä epätoivon merenpohjaa, muistutus on sama. Tämäkin tulee muuttumaan.

Markkinointi & Mainonta ja Talous­tutkimus ovat julkaisseet Brändien arvostus -nimistä tutkimusta vuodesta 1997. Lista muuttuu joka vuosi, mutta hyvin paljon pysyy myös samana.

Siksi edellä mainittu ”elämän tarkoitus” ei välttämättä sovikaan brändin rakentamiseen ja ylläpitämiseen. Tämänvuotisen listamme kärki kertoo tuttua tarinaa. Suomalaiset arvostavat perinteisiä yrityksiä ja niiden brändejä vuodesta toiseen.

Tutkimustulokset näyttäisivät osaltaan kertovan, että jos brändityö tehdään hyvin, kaikki ei todellakaan tule muuttumaan. Käymme printti­lehdessä ja verkossa tutkimustulok­sista läpi tietysti terävintä kärkeä, mutta myös muita tänä vuonna heränneitä trendejä.

Suomalaiset arvostavat perinteisiä yrityksiä vuodesta toiseen.”

Toimittaja Aleksi Ylä-Anttila käsittelee jutussaan teemaa, joka herättää ihmetystä Taloustutkimuksessa. ­Suomalaiset arvostavat välillä hyvinkin korkealle brändejä, joita ei enää ole olemassa. Joskus brändityö on niin vahvaa, että tuotteen tai palvelun lopettaminen ei poista sitä top of mindista.

Nousevana ja elävänä trendinä tutkimuksessa tietysti on mukana vastuullisuus. Analyysissään toimittaja Maarit Alkula pohtii, miten siihen liittyvät tutkimuksen kovat nousija­brändit kertovat tästä vuodesta ja ajastamme.

Kampanjoita tulee, tuotteita menee, mutta se mitä kuluttajan arvostuksessa näkyy tai sydämeen jää, on ainakin yksi selitys brändin tarkoitukselle. Sydäntä tosiaan tarvitaan, ja toimittaja Jaakko Isoniemen jutussa käsitellään Brändien arvostus -tutkimuksen uutta osiota eli sitä, mitä tunteita brändit kuluttajissa herättävät.

Henkilöhaastattelussamme on henkilöbrändi, joka rakentui vuosi­kymmeniä ennen koko käsitteen syntymistä. Muotoilija Yrjö Kukkapuro kertoo suunnittelutyöstään, jota hän on tehnyt kahdeksalla vuosikymmenellä. 87-vuotias Kukkapuro työskentelee edelleen aktiivisesti. Tänä syksynä lanseerataan yhteistyötuolit Moomin Charactersin kanssa ja kierrätysmateriaaleista valmistettu tuoli Habitareen.

”Tämä tulee muuttumaan” on siis elämän tarkoitukseksi oivallinen ehdokas, mutta ei sitä ehkä kannata itseensä tatuoida. Saatat muuttaa mielesi sen erinomaisuudesta, sillä jotkut asiat elämässä tai ainakin brändin­rakennuksessa pysyvät samoina.