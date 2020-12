Lukuaika noin 3 min

Turussa mainostoimisto Hansdotterissa kesällä työharjoittelun aloittanut projektijohtamisen opiskelija Christian Riutta, 22, ei peittele innostustaan kehuessaan työnantajaansa. Syitä on monia, mutta tärkeimmiksi Riutta nostaa hyvän juurruttamisen toimiston arkeen ja kuuntelemisen. Riutta kertoo keskittyneensä erityisen paljon kyselemiseen toimistossa.

”Olen kysellyt asioista ärsytyskynnykseen asti toimistolla. Toisaalta olen ajatellut sen niin, että kyseleminen on tehtäväni.”

Harjoittelu on muuttanut Riutan mielikuvan alasta, jota hän piti alun perin kylmänä ja bisneshenkisenä. Riutta haluaa tulevaisuudessa johtavaan asemaan markkinointialalle. Hansdotterissa hän kertoo ymmärtäneensä, että myös pehmeydellä voi johtaa.

”Nyt olen nähnyt, että on ok miettiä yhdessä asioita, ja että esimiehen ei tarvitse sanoa, että tehkää niin ja näin. Tämmöinen pehmeämpi puoli on tosi ok juttu.”

Oletko myös päässyt tekemään markkinointia ja mainontaa käytännössä?

”Joo, sitä tänne tultiin tekemään. Se, että minut on otettu huomioon ja minun ideani eivät ole aivan turhia, on tosi kova juttu.”

Haastattelun jälkeen Riutta lähettää sähköpostia ja toteaa, että kukaan ei ole kyllästynyt hänen kysymyksiinsä toimistolla.

Harjoittelija oppi tarinallistamaan asioita

Turun kauppakorkeakoulusta keväällä valmistunut Valtteri Mäkelä, 26, kertoo olleensa aina kiinnostunut tarinoista, ja nyt hän haluaa valjastaa taitonsa hyvän tekemiseen. Tähän hän on hakenut vauhtia Ellun Kanojen Harkkana-ohjelmasta.

"Markkinointia usein demonisoidaan, että sen avulla myydään ihmiselle kaikkea turhaa. Uskon, että sitä voidaan käyttää hyväänkin. Haluan auttaa organisaatioita käymään vuoropuhelua yhteiskunnan kanssa", Mäkelä kertoo.

Mäkelä kiinnostui yliopistossa konsulttitoimistojen toimialasta. Ellun Kanoilla hän kertoo oppineensa konsultille tärkeän taidon, asioiden tarinallistamisen. Harjoittelunsa ollessa melkein lopussa Mäkelä puhuu jo sujuvasti narratiivien juoksuttamisesta. Hänen mukaansa narratiivien avulla yritykset voi saada "tajuamaan mitä pitäisi tehdä".

”Jos informaatio vaikuttaa ihmiseen, niin tarina vaikuttaa ihmisessä. Olen vuoden aikana oppinut tämmöisiä fraaseja, mutta eivät ne kaikki ole Ellun Kanoilta lähtöisin.”

Suunnanvaihto selkiytyi

Niina Hinkkanen, 28, otti aikalisän saatuaan pedagogiset opinnot maaliin vuoden 2019 loppupuolella. Iso kysymys, johon kasvatustieteen maisterin täytyi löytää vastaus, oli se, mikä työ lopulta on tarpeeksi merkityksellistä hänelle. Vastaus löytyi organisaatiokulttuurien parista, mutta Ellun Kanojen harjoitteluohjelma tuli vastaan vain sattumalta.

"Ensinnäkin lähdin harjoittelemaan työskentelyä konsulttitoimistossa, asiakastyötä sekä vahvistamaan viestintäosaamistani."

Rajoitettu vastuu on auttanut Hinkkasta oppimaan työharjoittelun aikana: toimiston työntekijät ovat olleet projektien päävastuullisia, mutta harjoittelijoille on annettu omia vastuualueitaan. Se on vapauttanut aivokapasiteettia uuden oppimiselle.

"Esimerkiksi olin suunnittelemassa tulevan vuoden rekrykampanjaa. Siinä oli sellainen olo, että saan pitää lankoja käsissäni."

Onko harjoittelu portti työelämään?

"No, on tämä ollut minulle keino määrittää uusi suunta uralleni. Jos olisin jatkanut samalla tiellä, en olisi varmaan hakenut harjoitteluohjelmaan. Minulle tämä on ollut portti organisaatioiden kehittämisen maailmaan.”