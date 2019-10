Lukuaika noin 1 min

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on liittynyt suoratoistopalvelu Twitchiin, kirjoittaa The Verge. Vielä eilen The Verge raportoi Trumpin Twitch-tilillä olevan 135 seuraajaa, tähän aamuun mennessä seuraajajoukkoa oli kertynyt jo yli 31 000 ja iltapäivällä Suomen aikaa lukema on runsaat 42 000.

Twitchiin liittyminen on osa presidentin uudelleenvalintakampanjaa. Hän muistuttaa tilillään puoluekokouksesta Minnesotassa. Sivun alapuolella on myös painike, joka kannustaa seuraajia lahjoittamaan hänen kampanjaansa.

Merkittävän uudesta sometilistä tekee se, että Twitchin omistaa Jeff Bezoksen johtama yritys Amazon.

Trump on aiemmin halveksinut Bezosia ja Amazonia. Kinaan on vaikuttanut se, että Bezos omistaa myös Washington Post -lehden, joka on ollut presidenttiä kohtaan kriittinen.

Myös Bernie Sanders pyrkii Twitch-palvelussa suoraan yhteyteen äänestäjien kanssa. Sanders on ollut aktiivinen teknologiapalveluiden käyttäjä kampanjansa ajan.