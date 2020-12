Lukuaika noin 1 min

Visit Finland on nostanut tänä vuonna joulupukin pääosaan ja viestinviejäksi kansainväliseen Say it With Santa -markkinointikampanjaansa.

Kampanjassa joulupukki välittää ihmisten henkilökohtaisia joulutervehdyksiä. Omaa tervehdystään sai hakea joulupukin välitettäväksi marraskuussa kirjoittamalla pukille kampanjasivulla. Joulupukki sai noin 13 000 hakemuskirjettä lähes 150 eri maasta. Niistä valittiin 80, joista tehtiin iloisia ja koskettavia videotervehdyksiä. Videot julkaistaan Youtubessa joulukuussa ja lähetetään hakijoille. Mukana on myös kosinta Etelä-Koreasta.

”Kampanja on herättänyt hienosti kiinnostusta. Runsaan hakemusmäärän lisäksi joulupukin mediapäivässä annettiin reilut 20 virtuaalihaastattelua eri medioille ympäri maailmaa, muun muassa Japaniin, Ranskaan, Venäjälle ja Yhdysvaltoihin. Mediaosumia on tullut jo mukavasti yli sata”, kertoo Business Finlandin kansainvälisestä markkinoinnista vastaava johtaja Heli Jimenez tiedotteessa.

Suomi tunnetaan maailmalla muun muassa joulumaana.

”Halusimme auttaa ihmisiä pitämään yhteyttä läheisiinsä ja jakamaan joulun taikaa myös etänä. Kerroimme joulupukin avustuksella Suomen vahvuuksista matkakohteena. Vaikka tällä hetkellä matkustaminen ei onnistuisi, niin haluamme pysyä ihmisten mielissä ja sydämissä”, Jimenez sanoo.

Say it with Santa -kampanja jatkuu jouluun saakka. Videotervehdysten lisäksi joulupukkia on mahdollista seurata muun muassa Instagram-livelähetyksissä. Esimerkiksi tänään Kiinaan suunnattua livelähetystä seurasi jopa yli 20 000 katsojaa. Pukki tapaa myös muutamia onnekkaita videopuheluissa.