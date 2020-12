Lukuaika noin 3 min

Tuoretta sijoituskierrosta johtivat SEEK ja Israel Growth Partners (IGP). Vuonna 2015 perustettu Hibob on kerännyt perustamisensa jälkeen kaikkiaan yli 124 miljoonaa dollaria rahoitusta.

Uuden rahoituksen startup-yritys aikoo käyttää tuotekehitykseen ja laajentumiseen muun muassa Pohjoismaihin. Hibobin toimitusjohtajan Ronni Zehavin mukaan Suomessa on paljon nopeasti kasvavia yrityksiä sekä moderni työkulttuuri, jossa työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara.

”Meillä on jo kasvava joukko tyytyväisiä asiakkaita Suomessa, jonka vuoksi haluamme uuden rahoituksen voimin panostaa erityisesti tähän markkinaan ja olla mukana vauhdittamassa suomalaisten yritysten kasvua”, Zehavi kommentoi tiedotteessa.

Hibobilla on yhteensä yli 1 000 asiakasta, joiden joukkoon kuuluu pitkä liuta kansainvälisiä kasvuyrityksiä, kuten Fiverr, Revolut ja Happy Socks. Suomessa sitä käyttävät muun muassa peliyhtiö Rovio Entertainment ja ohjelmistoyhtiö Aiven.

Etätyö lisääntyy myös Suomessa

Koronaviruspandemian mukanaan tuoma muutos työskentelytavoissa on pistänyt erityisesti HR-osastot koville. Haasteita ovat tuoneet muun muassa etänä tehtävät rekrytoinnit ja perehdytykset sekä yt-neuvottelut ja niistä koituvat lomautukset ja irtisanomiset.

Etätöiden tekeminen on kasvussa myös Suomessa. Lokakuun alussa julkaistuun Suomen Yrittäjien työelämägallupiin vastanneista suomalaisista 46 prosenttia kertoi tehneensä etätöitä. Kolme neljästä vastaajasta kertoi haluavansa myös tehdä etätöitä jatkossa.

Kasvuyhtiöiden tarpeisiin suunniteltu Hibobin HR-järjestelmä bob yhdistää datalähtöiseen henkilöstöhallinnan työkaluun myös tiimin yhteisöllisyyttä lisäävät ominaisuudet.

Sosiaalisen median syötettä muistuttavalla alustalla voi esimerkiksi jakaa kuvan omasta työpäivästä, kiitoksia onnistuneesta projektista sekä luoda yhteisten kiinnostusten kohteiden ympärille kerhoja.

Ratkaisu lisää myös läpinäkyvyyttä. Kännykkään ladattavasta sovelluksesta näkee yhdellä vilkaisulla, mitä yrityksessä kullakin hetkellä tapahtuu. Syöte kattaa olennaisen tiedon työntekijöiden syntymäpäivistä tärkeisiin koko yritystä koskeviin uutisiin.

Ronni Zehavin mukaan yrityksen tavoitteena on nykyaikaistaa HR-tekniikkaa. Hän kuvaa yhtiön kehittämää ratkaisua moderniksi ihmisten johtamisen foorumiksi.

”Oli kyse sitten etäyhteydestä tai fyysisestä yhteistyöstä, asiakkaamme kohtaavat haasteita työssään. Uskomme, että tulevaisuuden HR-alustat eivät ole kömpelöitä järjestelmiä tai ärsyttäviä, jättimäisiä alustoja.”

”Vaaditaan jotain erilaista. Olemme pikemminkin sitoutumisjärjestelmä kuin varsinainen sovellus”, Zehavi kuvaa TechCrunchille antamassaan haastattelussa.

Monenlaisia tarpeita

Dataan ja analytiikkaan perustuva järjestelmä auttaa yrityksiä tunnistamaan laajoja trendejä ja saamaan tietoa yksittäisten työntekijöiden tilasta.

Ideana on auttaa yrityksen henkilöstöratkaisuista vastaavia ihmisiä tekemään oikeita päätöksiä etupainotteisesti.

Angry Birds -pelisarjastaan myös kansainvälisesti tunnetuksi noussut peliyhtiö Rovio on panostanut etätyöhön ja joustavaan malliin jo ennen koronaviruspandemian alkuakin, mutta poikkeusolot toivat mukanaan silti uusia haasteita.

“Etätyöskentelyyn ei voi vain siirtyä miettimättä prosesseja ja niiden vaikutuksia monelta kannalta. Erityisesti työn aloitus etänä ja ensimmäisten viikkojen perehdytys on muuttunut, ja sen merkitys ja prosessin sujuvuuden tärkeys on korostunut. On ollut mukava huomata kuinka joustavasti bobin onboarding-flowta on voinut räätälöidä eri tilanteisiin ja tarpeisiin sopivaksi”, kommentoi Rovion henkilöstöjohtaja Heini Kaihu.

