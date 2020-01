Sussexin herttua Harry ja herttuatar Meghan haluavat luoda uudenlaisen kuninkaallisroolin, mutta alku on ollut täynnä ongelmia.

Sussexin herttuaparin ilmoitus vetäytyä osittain kuninkaallisista velvollisuuksista on laukaissut Britanniassa mittavan mediamyllytyksen. Hovin ja pariskunnan edustajat miettivät nyt kuumeisesti toimivaa ratkaisua siihen, mikä Sussexien rooli olisi tulevaisuudessa.

Herttua Harry ja herttuatar Meghan ilmoittivat yllättäen keskiviikkona jättävänsä kuninkaallisten sisärenkaan, luovansa uuden roolin itselleen asuen osan vuodesta Pohjois-Amerikassa, mutta jatkavansa kuningatar Elisabetin tukemista. Heidän pyrkimyksensä on tulla taloudellisesti riippumattomiksi.

Tämä aikomus on nyt yksi keskeisistä konfliktin aiheista, arvioi kuninkaallisiin erikoistunut William Hanson. Hän johtaa The English Manner -tapakulttuurin konsulttiyritystä ja kirjoittaa kolumneja suositulle MailOnline-verkkosivustolle.

”He haluavat varmasti julkisen roolin. He tulevat olemaan julkisessa asemassa, mutta emme tiedä, tulevatko he olemaan Britannian kuningashuoneen roolissa. Tämä olisi ollut hyvä ratkaista ennen kuin he antoivat ilmoituksensa”, Hanson totesi ulkomaankirjeenvaihtajille.

Hänen mukaansa pariskunta osoitti huonoa käytöstä, kun he eivät ennakkoon kertoneet aikeistaan kuningattarelle. Tämä on myös vähentänyt yleisön sympatioita heitä kohtaan.

Hanson muistutti, ettei brittihovista löydy onnistuneita esimerkkejä edustustehtävien ja omien bisnesten yhdistämisestä. Wessexin jaarli Edward sai arvostelua aloitettuaan Ardent-tuotantoyhtiön, joka sittemmin lakkautettiin. Samoin hänen puolisonsa Sophie lopetti pr-uransa kritiikin jälkeen.

”Teetpä niin tai näin, niin tuomio tulee. Harry ja Meghan ovat hieman naiiveja ajatellessaan, että tämä toimisi”, Hanson sanoi.

Prinssi Harry on aiemmin tukenut samaa säätiötä kuin veli, Cambridgen herttua prinssi William ja herttuatar Catherine. Viime kesänä Sussexit ilmoittivat perustavansa oman säätiön, joka ilmeisesti on keskeisessä asemassa heidän uudella urallaan.

Sussex Royal brändäytyy

Säätiölle on rekisteröity jo viime kesänä tavaramerkki Sussex Royal. Sitä voidaan käyttää erilaisissa painotuotteissa, vaatteissa ja asusteissa, hyväntekeväisyyskampanjoissa, koulutus-, urheilu- ja kulttuuritoiminnoissa ja neuvonta- ja tukipalveluissa.

”Jotta uusi hanke toimisi, sen täytyy olla puhtaasti hyväntekeväisyyteen liittyvä. Sillä hetkellä, kun alemme nähdä Sussex Royalin ja esimerkiksi Adidaksen maksettua yhteistyötä Instagramissa, hälytyskellot soivat ja viimeisetkin sympatian muruset karisevat,” Hanson ennakoi.

Eräät brittilehdet ovat maalailleet pariskunnalle huikeita mahdollisuuksia tehdä rahaa nimellään ja kuninkaallisyhteyksillään. Monet entiset poliitikot, urheilijat ja muut julkisuuden henkilöt ovat onnistuneesti brändänneet nimensä.

Hansonin mielestä Sussexeja ei voi verrata esimerkiksi Barack ja Michelle Obamaan, jotka ovat tehneet sopimuksen Netflixin kanssa.

”Obamat ovat nyt yksityisiä kansalaisia, eivätkä he saaneet asemaansa syntyessään. Ei ole mitenkään ihmeellistä, että he haluavat tehdä tv-tuotantoa. Mutta kuninkaallisen perheen jäsenet eivät ole samassa asemassa kuin julkkikset.”

Toisaalta Meghan on ehtinyt tehdä menestyksekästä uraa Hollywoodissa ja viime viikolla uutisoitiin myös, että hän on tehnyt yhteistyösopimuksen Disneyn kanssa. Meghanin ääntä kuultaneen Disneyn animaatiossa ja palkkiorahat herttuatar ohjaa Elephants Without Borders -hyväntekeväisyysjärjestölle, joka suojelee elefantteja salametsästykseltä Afrikassa.

Harryn ja Meghanin uuden verkkosivun mukaan kuningatar Elisabet on maksanut viisi prosenttia heidän kuluistaan, ja tästä osuudesta he aikovat luopua. Kuningatar saa 25 prosenttia mittavia maa- ja kiinteistöomaisuuksia sisältävän Crown Estate -salkun tuloista. Kuluvana tilivuonna summa on 82,4 miljoonaa puntaa.

Pääosa eli 95 prosenttia Harryn perheen käyttövaroista on tullut isältä, Walesin prinssi Charlesilta. Hän saa tuloja asemansa kautta hallussaan olevasta Cornwallin herttuakunnan kiinteistösalkusta, jossa on maaomaisuuksia Englannissa ja Walesissa.

Ilmeisesti Sussexit saavat jatkossakin rahaa Charlesilta, mutta mitään ilmoitusta asiasta ei ole tehty.

Avoin kysymys on, kuka hoitaa Sussexien turvajärjestelyt, jos perhe asuu ison osan vuotta Kanadassa tai Yhdysvalloissa. Ne on tähän asti maksettu Britannian veronmaksajien rahoilla, ja käytännön vastuu on ollut Lontoon poliisilla.