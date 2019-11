Lukuaika noin 2 min

Strateginen viestintätoimisto Ellun Kanat on nimittänyt Anna Storån sosiaalisen median johtavaksi asiantuntijaksi.

Yli kymmenen vuotta sosiaalisen median parissa työskennellyt Storå siirtyy Ellun Kanoihin 11. marraskuuta MTV:n lead social strategistin tehtävästä. MTV:llä hän johti koko yrityksen sosiaalisen median tekemistä. Aikaisemmin Storå on muun muassa vastannut kuluttaja-asiakkuuksien kehittämisestä Somecolla ja vetänyt sosiaalisen median liiketoimintayksikköä Dagmarilla.

Storå hallitsee sosiaalisen median niin strategian, tavoitteiden ja mittareiden asetannan, toimintatapojen kehittämisen kuin ison organisaation työntekijälähettiläsohjelman rakentamisenkin näkökulmasta.

Storån mukaan sosiaalinen media on yksi strategisen viestinnän välineistä, ei pelkkä tukitoimi. Sosiaalisen median mittaamisessa on hänen mukaansa tärkeintä, että tavoite lähtee yrityksen liiketoiminnallisista tavoitteista, ei somekanavien yksittäisistä mittareista.

”Sosiaalinen media nähdään helposti pienenä erillisenä sivutehtävänä, jota hoitaa yksi social media manager harjoittelijan palkalla. Sen kuitenkin pitäisi olla strategisesti käytössä niin markkinoinnissa, ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä, mielikuvan rakentamisessa, asiakaspalvelussa kuin asiakastuntemuksen kehittämisessäkin”, Storå sanoo tiedotteessa.

Myös Ellun Kanojen toimitusjohtaja Taru Tujunen on sitä mieltä, etteivät irralliset some-temput ja -tempaukset kanna kauas.

”Haluamme auttaa asiakkaitamme kokonaiskuvan ymmärtämisessä ja strategisessa ajattelussa. Annan harvinaisen laaja asiantuntemus mahdollistaa asiakkaillemme entistä vahvemman sosiaalisen median hyödyntämisen bisneksen näkökulmasta”, Tujunen sanoo.

Storå haistelee jatkuvasti sosiaalisen median trendejä ja tulevaisuuden mahdollisuuksia.

”Tällä hetkellä vaikuttajamarkkinointi on edelleen kova juttu, mutta nyt ajankohtaisia ovat erityisesti mikrovaikuttajat. Kuluttajat kun kokevat heidät usein etabloituneita some-tähtiä uskottavammiksi”, Storå valottaa.

Vapaalla Storå harrastaa viinejä, ja viinimaailmassa hänet tunnetaan suositun Blanc de Blancs -viiniblogin kirjoittajana. Storå on myös suorittanut kansainvälisen Wine and Spirits Education Trust (WSET) Level 3 Award in Wines -tutkinnon parhaalla mahdollisella arvosanalla.

