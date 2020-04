Lukuaika noin 3 min

Framery arpoo uudessa kampanjassaan äänieristetyn puhelinkopin ja toimittaa sen voittajalle kotiin. Brändin slogan on ”Serious about happiness” ja sitä se haluaa viestiä tälläkin tempauksellaan.

”Onnellisuus on brändimme ydin. Yritys syntyi halusta ratkaista meluongelma ja lisätä onnellisuutta avokonttoreihin. Nyt kun konttorit ovat tyhjinä, onko ongelma ratkaistu? Kaikkea muuta. Kysy vaikka keneltä tahansa kotitoimistossa lasten kanssa töitä, koulua ja muuta arkea pyörittävältä”, kommentoi tiedotteessa Frameryn markkinointijohtaja Daniela Tjeder kampanjan taustalla ollutta ajatusta.

”Nyt jos koska äänieristetylle kopillemme on tilausta”, hän jatkaa.

Ei kuluttajille myynnissä - vielä

Eristetylle kopille voisi olla enemmänkin tilausta kotitoimistopuolella. Tällä hetkellä kuluttajat eivät silti voi vielä tilata Frameryltä yksittäisiä puhelinkoppeja, muta Tjeder sanoo, että markkinaa kuunnellaan koko ajan tarkalla korvalla.

”Emme sulje mitään pois, vaikka ne (kopit) on ensisijaisesti suunniteltu ja tehty toimistokäyttöön. Mutta sen mukaan mennään, miten maailma muuttuu ja missä kysyntää on. Koko ajan tutkimme markkinaa ja katsomme missä kysyntää on, mihin tämä johtaa ja kuinka paljon kiinnostusta olisi”, Tjeder sanoo M&M:lle.

Frameryn kopeissa on panostettu paitsi äänieristävyyteen myös muotoiluun. Se on myös voittanut kansainvälisiä designkilpailuja.

”Me olemme ylpeitä designistamme ja pidämme koppeja myös sisustuselementteinä. Ja tosiaan, kyllähän se näyttää hyvin uppoavan koikäyttöönkin”, Tjeder sanoo.

Parissa viikossa ideasta toteutukseen viedyssä kampanjassa on kumppanina ollut luova toimisto Kurio.

”Kaikki tiedämme ”BBC dad” nimellä kulkevan reportterin, jonka kotitoimistosta tekemästä uutislähetyksestä tuli viraalihitti lasten ilmestyttyä kuvan taustalle tanssimaan. Sitä tunnelmaa olemme hakeneet kampanjaan. Pilkettä silmäkulmaan ja sitäkin kautta onnellisuuden lisäämistä toisinaan raskaan etätoimistoarjen keskelle. Ja toki tempauksessa on myös ennennäkemätön, aito teko taustalla: yksi onnekas saa kopin kotiinsa, oven taakse kuljetettuna kuten aikaan kuuluu”, kertoo Kurion luova johtaja Jari Lähdevuori tiedotteessa.

Tilaukset Aasiasta lisääntyneet

Framery perustettiin Tampereella vuonna 2010, ja kaikki sen valmistamat puhelinkopit, podit ja hiljaiset työtilat on valmistettu ja suunniteltu Tampereen tehtaalla. Sen tuotteita on viety yli 72 maahan.

Vallitseva koronatilanne on tietysti vaikuttanut myös Frameryn toimintaan, mutta Tjeder sanoo, että heidän yrityksensä on siinä mielessä onnekkaassa asemassa, että he toimivat laajasti globaaleilla markkinoilla.

”Kun jotkut markkinat hiljenee, niin Aasiassa markkinat ovat alkaneet elpyä. Nyt fokusoidaan sinne. Nyt on tavoitteena kasvattaa firmaa ja liikevaihtoa, mennä tämän tilanteen ohi ja varmistaa, että olemme jatkossakin kilpailukykyisiä", Tjeder sanoo.

Frameryn viimeisimmällä 12/2018 päättyneellä tilikaudella liiketoiminnan tulos oli 12,9 miljoonaa euroa voitollinen ja liikevaihto oli 63 157 000 euroa. Se on suomalaisen pääomasijoittaja Vaaka Partnersin, oman operatiivisen johdon ja muutaman yksityisen omistajan omistuksessa.

Frameryn markkinoinnissa on ennenkin nähty tempauksia, joissa kopit viedään yllättävään ympäristöön. Viime toukokuussa New Yorkin Design Weekin yhteydessä niitä ilmestyi Times Squarelle. Maailman vilkkaimpiin kuuluvalle aukiolle pystytetyissä 15 puhelinkopissa pääsi kokemaan äänieristyksen toimivuuden poikkeuksellisen meluisassa ympäristössä.

