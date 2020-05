Lukuaika noin 2 min

Mainostoimisto Miller & Lean on nimittänyt digijohtajakseen Päivi Vaipuron. Nimityksen myötä Miller & Lean saa vahvistusta digitaalisen osaamisen lisäksi myös myynnin ja markkinoinnin osaamisesta. Vaipuro on työskennellyt viimeksi A-lehtien myyntijohtajan tehtävässä, jossa hän on vastannut sekä mediamyynnistä että liiketoiminnan tuki- ja kehitystoiminnoista. Vaipurolla on pitkä kokemus media-alalta, jolla hän on toiminut useissa eri tyyppisissä rooleissa ja hallitustehtävissä.

Digijohtajan tehtävä on Miller & Leanilla uusi. Vaipuro on aloittanut tehtävässään toukokuun alkupuolella. Hän kertoo olevansa vaikuttunut Miller & Leanin kehittymisestä ja vahvasta uudistumishalusta sekä tahdosta luoda kestävää liiketoimintaa uudella ja aktiivisella tavalla asiakasta ajatellen.

”Koin, että Miller & Leanilla on porukka, joka katsoo vahvasti tulevaisuuteen, ja täällä fokusoidaan uudenlaisiin digitaalisiin ratkaisuihin. Minua kiinnosti myös uudentyyppinen myynnin ja markkinoinnin yhdistävä rooli, jonka kautta pystyn hyödyntämään vahvasti omaa ammattitaitoani”, Vaipuro sanoo M&M:lle.

Uusi hanke yhteistyössä Asiakastiedon ja Rainmakerin kanssa

Miller & Lean on myös organisoitunut uudella tavalla, koska nyt ja tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää ymmärtää myös markkinoinnissa, miten kuluttajan ostoprosessi käyttäytyy ja miten ja mistä kanavista kuluttaja haluaa ostaa juuri ne tuotteet ja ratkaisut, joita yritys on myymässä.

Yhtiön johtaja Jari Karlsson on vastedes entistä vahvemmin suunnittelemassa ja rakentamassa myös asiakkaiden strategisia hankkeita. Karlsson kertoo, että yhtiön strategia on rakennettu vuoden vaihteessa uusiksi niin, että yhtiön osaaminen rakentuu senioriosaajien ympärille.

”Päivi tuo tähän juuri oikeanlaisen osaamisen. Lähdemme ratkaisemaan asiakkaiden perushaastetta, rahan tekoa”, Karlsson sanoo tiedotteessa.

Tätä tarkoitusta varten Miller & Lean on perustanut yhdessä Asiakastiedon ja Rainmakerin kanssa Sellmer & Co -nimisen yhteishankkeen, joka yhdistää myynnin, markkinoinnin ja asiakasdatan samaan palveluun.

”Tarjoamme uudenlaisen prosessin asiakastarpeen kartoitukseen, myyvään markkinointiin sekä suoraan asiakasmyyntiin”, Karlsson kertoo.

Vaipuro nostaa myös Sellmerin ja sen kaltaiset projektit yhdeksi syykseen kiinnostua Miller & Leanista.

”Sekin sai minut kiinnostumaan, että täällä vahvasti rakennetaan uudentyyppisiä konsepteja, jotka auttavat tässä ajassa ja myöhemminkin yritysasiakkaita pärjäämään markkinassa”, hän sanoo.

Miller & Lean 10 hengen toimisto, joka keskittyy strategisen tason brändi- ja konseptiosaamiseen. Toiminta perustuu lean-ajatteluun, joka tuo nopeaa reagointikykyä, ideoiden joustavaa kehittämistä yhdessä asiakkaan kanssa ja sitä kautta helposti suoraan käytäntöön siirrettävää markkinointia.