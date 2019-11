Lukuaika noin 4 min

TBWA\Helsingin ja Helsingin Sanomien yhteistyössä ideoima lehdistönvapauskampanja Land of Free Press voitti kultaa Print & Outdoor -kategoriassa, Promotions & New Media -kategoriassa sekä Integration & Innovation -kategoriassa.

Lisäksi kampanja sai uuden European Star -palkinnon, joka myönnetään eurooppalaisia arvoja innovatiivisella tavalla esiin tuovalle työlle.

Nesteen ja TBWA:n ympäristövaikutuksiltaan mahdollisimman pieneksi suunniteltu Nolla-mökki sai puolestaan hopeaa Promotions & New Media -kategoriassa.

Viime vuonna avattu Amos Rex -museo ja bränditoimisto Werklig toivat Suomeen niin ikään hopeaa Graphic Design -kategoriassa.

Maineikas Art Directors Club of Europe palkitsee parasta eurooppalaisesta muotoilua ja mainontaa. Kultaa kisassa sai 27 parasta työtä. Hopealle ylsi 45 työtä.

Kisan tuomaristossa oli mukana 60 asiantuntijaa 21 eri Euroopan maasta. Kisaan ilmoitettiin 780 työtä yhteensä 25 Euroopan maasta.

Suomessa ADCE:ta edustaa Grafia, jonka järjestämä Vuoden Huiput -kilpailu on osa ADCE-verkostoa.

TBWA:n luova johtaja Jyrki Poutanen kertoo M&M:lle, että tunnustus kansainvälisestä kilpailusta lämmittää mieltä.

”ADCE:ssä kisataan markkinan parhaiden töiden kanssa. Kun tuomaristo arvioi, että työ on kolmen kullan ja lisäksi European Star -palkinnon arvoinen, se on hieno saavutus, josta sietää olla ylpeä”, Poutanen toteaa.

Helsingin Sanomien kampanja on voittanut tähän mennessä hopeisen leijonan Cannes Lions -festivaalilla, Vuoden Huippujen 2018 -kisan pääpalkinnon, Effie Awards Finland 2018 -kilpailun pääpalkinnon ja se on palkittu muun muassa Grand Onessa ja Epicassa.

Kampanjan menestys on Poutasen arvion mukaan muutaman asian summa. Land of Free Pressissä yhdistyivät vahva kantaaottavuus ja reaktiivisuus. Helsingin Sanomat pystyi reagoimaan valtiovierailijoiden tuloon hyvin nopeasti.

Lisäksi viesti lähti suoraan lehden arvoista. Sananvapaus on yksi Hesarin kolmesta ydinarvosta, ja lehdistönvapaus on puolestaan osa sananvapautta.

”Kansainvälisessä kontekstissa kyseessä oli melko innovatiivinen tapa käyttää ulkomainosmediapintoja. Mukana oli perinteisen mainonnan viitekehystä, mutta kokonaisuus oli toteutettu modernisti, reaktiivisesti ja kantaaottavasti. Luulen, että nämä rakennuspalikat ovat vedonneet myös tuomaristoihin”, Poutanen analysoi.

Poutanen toivoo, että Land of Free Pressin kaltaiset työt toimivat eräänlaisina padonavaajina sekä mainonnan ostajien ja että luovien suunnittelijoiden päädyssä.

”He näkevät, että Suomestakin voi lähteä merkittäviä asioita maailmalle, kun ollaan rohkeita ja asiakas sekä toimisto luottavat toisiinsa. Me emme ole yhtään huonompia, vaan päinvastoin monessa asiassa parempia kuin länsinaapurissamme. Vahva itsetunto auttaa tekemään asioita astetta rohkeammin.”

Eurobestiin tuomaroimaan

TBWA on saanut arvostusta ja huomiota viime aikoina sekä Suomessa että maailmalla. Vuoden toimisto -tutkimuksessa TBWA voitti alkuvuodesta isojen mainostoimistojen sarjan.

Land of Free Press puolestaan on kisamenestyksen ohella ylittänyt uutiskynnyksen eri puolilla maailmaa.

Poutanen lähtee itse maailmalle parin viikon päästä, kun hän osallistuu ainoana suomalaisena kansainvälisen Eurobest-kilpailun tuomarointiin. Poutasen oli alun perin määrä olla mukana Digital, Mobile and Digital Craft Juryssa, mutta suunnitelmat muuttuivat.

Poutanen kutsuttiin hiljattain mukaan Glass-kategorian tuomaristoon. Tässä kategoriassa esille nousevat Cannes Lionsin tapaan työt, jotka eri tavoilla edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa maailmassa. Eurobestin järjestäjänä on Cannes Lionsin tavoin Ascential.

”Luulen, että kisaorganisaatio oli katsonut, mitä olin voittanut Cannes Lionsissa. Oikeastaan kaikki palkintoni ovat Sustainable-puolen juttuja. Siksi he varmaan totesivat, että voisin olla hyvä myös Glass Juryyn ja ottivat yhteyttä”, Poutanen kertoo.

Eurobest-kilpailussa tuomariston jäsenet suorittavat esituomaroinnin, joissa työt pisteytetään analyyttisesti ja kriittisesti arvioiden numeerisesti asteikolla 1-9.

Numerot 1-3 on varattu töille, joita ei ole aikomus päästää jatkoon esikarsinnasta. Numerot 4-6 annetaan töille, joiden halutaan pääsevän jatkoon. Numerot 7-9 on puolestaan varattu töille, jotka alustavasti tuntuvat vahvoilta ehdokkailta palkittavaksi.

”Esituomarointivaiheessa saa jo hyvin perspektiiviä siitä, mitä Euroopassa mainonnan saralla tapahtuu. Kun töitä arvioi eri kulmista, siinä viisastuu myös itse.”

”Etenkin Digital, Mobile and Digital Craft -kategoria on mielenkiintoinen, koska ainakin 30 prosenttia on hyvin uraauurtavia ideoita, jotka antavat askelmerkkejä seuraaville hienoille duuneille”, Poutanen sanoo.

Tutustumalla Euroopan vuoden innovatiivisimpiin töihin voi ruokkia myös omaa luovaa ajattelua.

”Töitä ei luonnollisesti lähdetä kopioimaan suoraan. Mutta monet töistä avaavat uudenlaisia näkökulmia samoihin asioihin, joita oman markkinan sisällä mietimme. Se siivittää luovuutta uusiin suuntiin”, kiteyttää Poutanen.