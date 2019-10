Lukuaika noin 3 min

Viime marraskuussa peräti 200 000 suomalaista liikkeelle saanut vuoden harmain päivä osuu tänä vuonna lauantaille 16.11. Tänä vuonna toista kertaa vietettävä vuoden harmain päivä kutsuu kaikki suomalaiset nostamaan harmaan maljan Suomen harmaalle säälle lauantaina 16.11.

Kansallista juhlapäivää vietetään terasseilla, kotien parvekkeilla ja toreilla ympäri Suomea. Juhlapäivän huipentavassa Helsingin Allas Sea Poolin ilmaistapahtumassa esiintyvät Teflon Brothers, Ruotsista asti Suomen harmautta todistamaan saapuva The Sounds, nouseva hiphop-duo Sofa sekä Leavings-Orkesteri, jonka riveissä nähdään useita Leevi and the Leavings -yhtyeen entisiä jäseniä.

Tänä vuonna harmaus ulottuu lonkerojuomien ohella ruokaan. Kotimaiset katuruokaravintolat ovat laatineet annoksistaan Allas Sea Pooliin tapahtumaan harmaaseen säähän sopivat versiot. Vegaaninen hampurilaisketju Bun2Bun tarjoilee vegaanisia harmaita burgereita ja Etelä-Kiinan mauista ammentava Mad Wok esittelee lonkerossa wokatun Ginger Garlic Chicken -annoksen. Fisu ja Ranet puolestaan aateloi annoksensa aidolla greipillä.

”Vuoden harmain päivä jalkautuu tänä vuonna kaksi kertaa isommin sekä päivittäistavarakauppoihin että ravintolakanavaan ja lisäksi jo viime vuonna mukana olleiden Viking Linen laivojen lisäksi myös Eckerö Line halusi lähteä mukaan tänä vuonna. Vastaanotto asiakkaiden puolelta on siis ollut todella innostunutta ja me olemme innoissamme, että voimme juhlapäivällä tuoda virkistystä harmaaseen syksyyn”, Hartwallin markkinointipäällikkö Eeva Ignatius kertoo M&M:lle.

Tapahtuman juontaa YleX-kanavalta tuttu Alma Hätönen. Allas Sea Poolin uima-altaiden yhteyteen avataan seitsemän paljua ja useita baareja, minkä lisäksi uima-altaissa voi uida harmaan taivaan alla. Tapahtuma alkaa klo 14, päättyy klo 23 ja on K-18.

Kansainvälisiä juhlijoita

Viime marraskuussa tehdyn kyselytutkimuksen mukaan 200 000 täysi-ikäistä suomalaista kertoi juhlineensa vuoden harmainta päivää. Samassa kyselyssä peräti 400 000 suomalaista ilmoitti juhlivansa vuonna 2019. Kyselytutkimus toteutettiin Bilendi Finlandin verkkopaneelissa joulukuussa 2018.

”Monet baarit ympäri Suomen avaavat terassinsa vuoden harmaimman päivän ajaksi, mutta yhtä lailla juhlia voi kotiparvekkeella tai mökkiterassilla. Tyyli on vapaa. Haluamme, että edes yhden päivän ajan voisimme saada iloa meille uniikista harmaudesta, jota emme voi paeta”, kertoo Ignatius.

Vuoden harmain päivä levisi viime vuonna Suomen rajojen ulkopuolelle ja herätti kiinnostusta kansainvälisissä medioissa. Muun muassa Forbes kirjoitti tapahtumasta pitkän artikkelin.

Viime vuonna kaikki oli uutta ja tapahtuma kiinnosti myös maailmalla. Tämän vuoden markkinointistrategia rakentuu Eeva Ignatiuksen mukaan pitkälti viime vuoden suunnitelman päälle. Hartwall kasvattaa siis edelleen tunnettuutta juhlapäivälle kertomalla mistä on kyse ja miten päivää juhlitaan.

”Monet viime vuoden materiaalit ja ratkaisut toimivat tähän tarkoitukseen oikein hyvin. Vahva fokus on ensin vakiinnuttaa juhlapäivä Suomeen, mutta toki mutta toki luvassa on myös uutta ja Vuoden harmain päivä tulee näkymään myös valikoiduissa kaupungeissa maailmalla.”

”Kansainvälinen näkyvyys ponnistaa kampanjan kantavasta ideasta, että meille ominaisen harmauden voi nähdä myös uniikkina erottavana tekijänä. Vuoden harmaimman päivän juhliminen Suomessa voi siis olla yhtä elämyksellistä kuin St. Patrick’s Dayn kokeminen Irlannissa tai Oktoberfestiin osallistuminen Saksassa ja hienoa olisi jos jonain päivänä vakiinnuttaisimme tapahtuman tuolle levelille. Saa nähdä, onko long shot”, kiteyttää Ignatius.

Sääpalvelu Forecan selvityksestä kävi ilmi, että Suomi on marraskuussa yksi Euroopan harmaimmista maista ja Helsinki Euroopan pääkaupungeista kaikkein harmain. Tilastollisesti erityisen harmaata Suomessa on marraskuun puolivälissä. Vuoden harmainta päivää vietetäänkin juuri marraskuun kolmantena lauantaina.