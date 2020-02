Lukuaika noin 2 min

Datavetoisen markkinoinnin ja palvelumuotoilun toimisto Nordic Morning saa johtoryhmäänsä uuden jäsenen, kun Tuomo Kuusisto aloittaa yrityksen asiakkuus- ja kasvujohtajan tehtävissä.

"Kiinnostuin Nordic Morningissa erityisesti siitä, että täällä on todella oivallettu mihin suuntaan markkina on menossa. Asiakkaat eivät tarvitse enää laajaa toimistorypästä vaan monipuolisen digikumppanin, joka käsittää asiakkaiden digitalisoitumiseen liittyvän ison kuvan ja joka voi tarvittaessa porautua syvälle eri osaamisalueissa”, Kuusisto sanoo tiedotteessa.

”Mielestämme konsultilla täytyy olla kouriintuntuvaa kokemusta käytännön tekemisestä. Perinteiset toimistot operoivat usein siiloissa tai yhdessä alihankkijoiden kanssa. Meillä kaikki toiminnot ovat saman katon alla, devaajista mainonnan optimointiin”, hän lisää.

Nordic Morning on kehittänyt oman konseptinsa asiakaskeskeisen digitaalisen muutoksen toteuttamiseen. Muutoksen lähtötilanteen ymmärtäminen on konseptin keskiössä, sillä liian suuren digiloikan toteuttaminen johtaa yleensä haasteisiin. Sen sijaan Nordic Morningin näkemyksen mukaan muutos tulee toteuttaa hallitusti ja vähitellen organisaatiota osallistamalla. Konseptin visiona on yksi eheä digitaalisten palveluiden ja markkinoinnin liiketoiminnallinen kokonaisuus.

“Kyse on asiakkaan maturiteetin tunnistamisesta. Varhaisessa vaiheessa yksittäiset toimenpiteet, kuten ohjelmallinen ostaminen, haku tai vaikkapa yksittäinen verkkosivu-uudistus halutaan ostaa palveluna, eikä integraatiota muuhun liiketoimintaan kaivata. Maturiteetin kehittyessä digimyynnin strateginen merkitys kasvaa ja silloin yleensä eri funktiot halutaan yhdeksi eheäksi asiakaskeskeiseksi kokonaisuudeksi”, Kuusisto kertoo.

Ennen siirtymistään Nordic Morningille Kuusisto on toiminut erilaisissa digialan tehtävissä. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa digitaalisena johtajana sekä Viestintätoimisto Pohjoisranta BCW:llä että mediatoimisto IUM Finlandissa ja TradeDoublerin Suomen maajohtajana.

Nordic Morningin toimitusjohtaja Jukka Sundquist kertoo Kuusiston tuovan taloon roppakaupalla näkemystä ja liiketoimintaosaamista.

"Asetetulla visiolla ja strategialla sekä Tuomon kaltaisilla uusilla rekryillä olemme tosissaan matkalla Pohjoismaiden ykköstoimistoksi.” Sundquist arvioi.