Hengittäminen on hyvinvoivan ihmisen tärkein taito. Näin muistuttaa vasta sivunsa avannut uusi mediakentän tulokas Suomessa. Sen päätoimittaja Katri Lindberg kertoo sivuilla, että Nordicbreathing.com on uudenlainen digitaalinen hengitykseen erikoistunut media, joka kokoaa yhteen hengityshyvinvoinnista kiinnostuneet ihmiset ja toimijat. Sivusto on ulkoasultaan journalistinen päätoimittajaa, toimitusta ja juttujen otsikointia myöten, mutta sisältö vaikuttaa enemmän markkinointiviestinnältä ja blogipostauksilta.

Mistä on kyse päätoimittaja Katri Lindberg?

”Tiedämme, että hengitys on hirveän kiinnostava aihe tällä hetkellä. Se on myös aiheena sellainen, että siihen liittyy tarkkoja näkökulmaeroja. Hengityksen kokonaisvaltaisuutta elimistön toiminnalle tuodaan harvoin esille. Meillä on usein lääkelähtöinen näkökulma, esimerkiksi Hengitysliitossa tai Allergia- astmaliitossa puhutaan usein lääkkeistä, mutta ei hirveästi tule vinkkejä, mitä ihminen voisi itse tehdä oman hengityshyvinvointinsa eteen. Tarkoituksemme ei ole olla lääkkeitä vastaan, vaan kyse on niistä tukevista toimista.

Meillä on pieni toimitus, joka hoitaa julkaisutoimintaa. Lisäksi meillä on vieraskynä-listalla kymmenkunta kirjoittajaa ja koko ajan tulee lisää. Pyrimme luomaan yhteisöä eri alojen ammattilaisista, jotka tuottavat sivustolle sisältöä omasta näkökulmastaan.”

Sivuston takana on höyryhengityslaitetta valmistava WellO2 Oy.Sivustolla ei ole eroteltu toisistaan WellO2:a markkinoivia juttuja ja yleisesti hengitykseen liittyviä juttuja, miksi?

”WellO2 tarjoaa sivuston alustan ja toimii yhtenä sisällöntuottajana. Itse olen WellO2:lla tuotepäällikkönä ja aloitin nyt päätoimittajana. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja. Siellä on tuottamaani sisältöä, joista osa liippaa WellO2:a, mutta siellä löytyy muutakin tuottamaani sisältöä, kuten koronaan liittyviä kirjoituksia. Näkökulma on aina sen, kuka on sisällön tuottanut. Toimitusten yhteystietojen alta voi katsoa, kuka on kukin ja mistä näkökulmasta hän kirjoittaa.”

Tällä hetkellä vieraskirjoittajina on yrittäjä, joka lupaa omilla sivuillaan luonnonmukaista ja lääkkeetöntä lievitystä hengityksen ongelmiin, ja toinen on hatha- ja yinjoogaohjaaja sekä koulutettu hieroja. Yksi sivuille kirjoittaneista asiantuntijoista on WellO2:n asiantuntija filosofian tohtori Ilpo Kuronen.

Miksi sivustosta on tehty journalistiselta näyttävä ja kutsutte itseänne mediaksi?

”Tietysti pitää olla luettava ja kiinnostava. Olemme tehneet taustalla palvelumuotoiluprojektia ja käyttäjälähtöistä sivustoa, jota olisi helppo käyttää ja lukea. En osaa oikein muuten tuohon vastata.”

Miksi sanotte tekevänne journalistista sisältöä, jos sitä ei ole tekemässä yhtään journalistia?

”Niin. Ajatus on sellainen, että jokainen kirjoittaa omilla kasvoillaan, jolloin hän on vastuussa kirjoittamastaan sisällöstä. Osa sisällöntuottajista haluaa, että lähteet ovat aina näkyvillä, mutta sitten joillain on oma yritys, jolloin se on hänen näkökulmastaan. Emme kategorisoi liian tarkasti. Ei ole tarkoitus tehdä tieteellistä sivustoa, vaikka siellä on tieteellisiäkin näkökulmia, vaan laajentaa ymmärrystä hengittämisestä. ”

Jos yrittäjä kirjoittaja omasta palvelustaan ja toiminnastaan, sehän on puhtaasti markkinointia?

”En tiedä onko se sitten sitä. Haluamme tarjota erilaisia näkökulmia ja lukija voi itse päättää, haluaako sitten lukea lisää yrittäjän palveluista.”

Eikö sivuston tarkoituksena kuitenkin ole, että WellO2 hyötyisi siitä kaupallisesti?

”Ajattelen niin, että jokainen saa hyötyä tästä halutessaan kaupallisesti, jos haluaa. Hengityksen ammattilaisia on paljon yrittäjinä, jotka ymmärtävät mistä kaikkialta siihen (normaaliin hengittämiseen) voisi saada apua. Olemme tottuneet vain lääketieteelliseen lähtökohtaan. WellO2-taustasta sivustolle tulee kuntoutuksen merkitys, myös monia vanhoja kuntoutustapoja hengityssairauksien hoidossa on unohdettu ja haluamme nostaa niitäkin esiin.”

Miten markkinoitte sivua?

”Sitä mukaa kun saadaan vieraskynäilijöitä lisää, he markkinoivat omissa kanavissaan. Toivotaan, että sitä kautta saadaan lukijoita artikkeleillemme.”

Sivuston teema on lääketieteellinen ja hengittämisen ongelmiin liittyy erilaisia sairauksia. Tarjoatteko sivuillanne itsehoito-ohjeita esimerkiksi astmaan?

”Ootappas kun mietin noita sisältöjä. Joitain hengitysharjoitusvideoita on tulossa. En näkisi että hengittäminen on missään nimessä lääketiedettä, vaan se on jokapäiväistä, me tehdään sitä joka päivä koko ajan. Se on niin arkipäiväistä, että sitä pitäisikin nostaa framille, että huomioisimme sitä paremmin. Emme ole lääkevastaisia, mutta siellä tulee jossain kohtaa näkökulmia, jotka tukevat omaa hoitoa. Uusi näkökulma tässä on, mitä on normaali hengitys ja miten sitä voisi tukea.”

Jos ihminen kokee olevansa terve ja hengissä, voiko silti hengittää väärin?

”Se on hirveän tavallista. Hengitys reagoi herkästi ympäristön muutoksiin ja jos tulee jotain hengityssairautta se on pitemmän aikajanan tuotos. Hengittämiseen vaikuttaa kaikki meidän toimintamme, esimerkiksi jatkuva somemaailma ja se, että on paljon ärsykkeitä ympärillä, vaikuttaa meidän mieleen ja sitä kautta hengitykseemme. Vaikka ei kärsisi hengityssairaudesta voi olla ongelmia, joita ei yhdistä hengittämiseen.”

WellO2-laite on kuopiolaisen miljonääri-keksijä Aulis Kärkkäisen keksintö. WellO2 Oy:n liikevaihto pomppasi viimeisimmällä 12/2019 päättyneellä tilikaudella 231 prosenttia. Liikevaihto oli 2,1 miljoonaa, ja voittoa yritys teki 232 000 euroa.

