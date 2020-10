Lukuaika noin 1 min

Tarvitsin uudet pohjalliset. Kengänhuoltotuotehyllyssä silmään pisti iloisenpunainen pakkaus, jossa hehkeä nainen ja selin oleva miesoletettu katsovat toisiaan sillä silmällä ja pitävät toisiaan käsistä. Naisen kaulakoruunkin viitaten ”Love Is In The Air”. Tällä kuvalla myydään – pohjallisia.

Mieleeni hiipi sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) markkinointiohje miedolle alkoholille. Markkinointi on kiellettyä, jos siinä luodaan kuva, että alkoholin käyttö edistää sosiaalista tai seksuaalista menestystä.

Epäilen kasvisparkittujen lampaannahkapohjallisten tehoon parinmuodostuksessa, aktiivihiilikerroksesta huolimatta. Mikä toimii Saksassa, ei välttämättä toimi Suomessa.