Rovio käynnistää tänään Bring the Anger -nimeä kantavan kampanjan, joka liittyy Angry Birdsin 10-vuotisjuhlavuoteen.

Kampanjan nimi ja konsepti rakentuvat ydinajatukselle, jonka mukaan vihaiset ja negatiiviset tuntemukset, kuten viha, raivo ja kiukku, tulee kanavoida yllättävällä tavalla johonkin positiiviseen. Rovion kumppanina kampanjassa on maineikas yhdysvaltalainen mainostoimisto Droga5.

Pääosin Yhdysvaltoihin kohdistuva kampanja alkaa sosiaalisen median kanavissa ja jatkuu erinäisillä tapahtumilla ja tempauksilla aina 11.12.2019 asti, joka on Angry Birdsin syntymäpäivä. Tuona päivänä vuonna 2009 lanseerattiin ensimmäinen Angry Birds -peli.

Bring the Anger -konseptin ytimessä on YK:n lastenjärjestölle Unicefille tehtävä hyväntekeväisyyskampanja.

Unicefilla on Education in Emergencies, jonka kautta järjestö voi esimerkiksi järjestää katastrofialueille kouluja ja taata, ettei lasten koulunkäynti katkea. Tälle rahastolle Rovio kerää kampanjassa varoja.

Hyväntekeväisyyskampanjan moottorina toimii Rovion Angry Birds 2 -peli. Pelissä olevan eventin kautta aktivoidaan pelaajia mukaan pelaamaan. Rovio tekee lahjoituksen Unicefille myöhemmin sen perusteella, kuinka paljon peliä on pelattu ja kuinka paljon asioita pelin sisällä on konseptin hengessä saatu tuhottua.

Hyväntekeväisyyshankkeen ohella kampanja koostuu sarjasta erilaisia aktivaatioita. Ensimmäisessä aktivaatiossa Rovion partnerina on Ford Motor Companyn omistama polkupyörien ja skootterien jakamiseen erikoistunut yritys Spin.

Rovio ja Spin ovat tehneet yhdessä Spinin kanssa sarjan Rage Rider -nimisiä skoottereita. Rage Rider toimii huutamalla. Toisin sanoen, mitä kovempaa raivoat skootterissa olevaan mikrofoniin, sitä kovempaa skootteri kulkee.

Tämä on esimerkki negatiivisten tuntemusten kääntämisestä humoristisella tavalla positiiviseksi voimavaraksi, kertoo Rovion markkinointijohtaja Ville Heijari.

”Viha ja kiukku ovat lähtökohtaisesti negatiivisia asioita. Kampanja lähti liikkeelle ajatuksesta, kuinka tällaisia asioita voisi kanavoida hyvään ja tehdä se lisäksi hauskalla ja positiivisella tavalla.”

”Halusimme hakea jotain tuoretta ja positiivista. Maailmassa on ihan liikaa vihaa nykyään. Näin voimme samalla uudistaa pelimaailmassa jo mukavaan ikään yltänyttä brändiä”, Heijari kertoo M&M:lle.

Skootterit eivät tule yleisön saataville, vaan ne tulevat kansan tietoisuuteen vaikuttajayhteistyön kautta. Rovio on kasannut Pohjois-Amerikassa noin 30 vaikuttajan joukon, jolla yhteen laskettuna useita kymmeniä miljoonia seuraajia.

Influencereiden joukossa on muun muassa parikymppinen vloggaaja Tanner Fox. Hän on kuvannut vuodesta 2015 saakka videoita, joilla suorittaa temppuja ja haasteita muun muassa skoottereilla sekä skeittilaudoilla. Foxin kanavalla on YouTubessa yli yhdeksän miljoonaa tilaajaa.

Osana kampanjaa Rovio järjestää 21. marraskuuta New Yorkin Times Squarella yleisölle suunnatun tapahtuman, josta tapahtumasta yhtiö ei halua vielä paljastaa enempää, jotta yllätysmomentti säilyy h-hetkeen saakka.

”Sen voin kertoa, että mukana on Rage Riderien kaltainen tempaus, jossa kiukkua voidaan kanavoida siten, että saadaan jotakin positiivista ulos. Perusajatus on siis sama”, Ville Heijari kertoo.

”Huumorin käyttö on tärkeää”

Budjetti on Heijarin mukaan seitsennumeroinen, ja kampanja sisältääkin paljon liikkuvia elementtejä.

Koska kampanjassa käytetään enemmän vaikuttajia kuin perinteistä mediaa, Rovio pystyy Heijarin mukaan säätämään budjettia kampanjan aikana dynaamisesti.

”Pelibisneksessä tällainen dynaaminen budjetin hallinta on kiinnostavaa. Peleissä tehdään tulospohjaista mainontaa melkein reaaliajassa. Haluamme kontrolloida myös näitä budjetteja samalla tavalla dynaamisesti. Kampanjan edetessä pistämme lisää rahaa sinne, missä sitä on mahdollista tehokkaasti käyttää.”

Pitkäikäisen pelibrändin uudistaminen edellyttää markkinoinnin lisäksi jatkuvaa panostusta sisältöjen kehittämiseen. Heijari kertoo, että Rovio kehittää parasta aikaa neljää uutta Angry Birds -peliä. Vielä on liian varhaista sanoa, kuinka moni peleistä päätyy markkinoille.

”Sen lisäksi kehitämme YouTubeen ja digitaaliseen jakeluun animaatiosisältöä. Neuvottelemme isojen kansainvälisten kumppaneiden kanssa esimerkiksi tulevista Angry Birds -animaatiotuotannoista.”

Viimeisen vuosikymmenen aikana iPhone- ja Android-puhelimet sekä sovelluskaupat ovat saavuttaneet ison jalansijan ihmisten elämässä.

Angry Birds on Heijarin mukaan yksi ensimmäisistä hittipeleistä, joka on ponnistanut maailmalle näiden alustojen kautta.

”Olemme ylpeitä siitä. Siksi haluamme panostaa myös tällaiseen kampanjanäkyvyyteen. Tahdomme tehdä tämän virstanpylvään näkyväksi”, heijari sanoo.

Ei ole aivan helppo tehtävä olla jatkuvasti kiinnostava pelibrändi mahdollisimman laajalle yleisölle. Kilpailu on kovaa ja pelaaminen kiinnostaa lähtökohtaisesti joitakin kohderyhmiä enemmän, joitakin vähemmän. Huomion saaminen ei ole helppoa.

Siksi myös Angry Birdsin markkinoinnin ytimessä ovat yllätyksellisyys ja huumorin hyödyntäminen.

”Pyrimme tuotteiden, tulospohjaisen markkinoinnin sekä erilaisten aktivointien kautta luomaan aina jotain tuoretta ja yllättävää. Minun mielestäni myös runsas huumorin käyttö on tärkeää.”

”Tavoitteemme on saada sekä itse peleihin että markkinointiaktiviteetteihin asioita, joita ihmiset jakavat omissa kanavissaan ja joista he puhuvat paljon perheensä ja ystäviensä kanssa. Tämän on laajimman mahdollisimman yleisön saavuttamien salaisuus.”, Heijari sanoo.

Rovio teki viime vuonna 281,2 miljoonan euron liikevaihdon. Oikaistu liikevoitto oli 31,2 miljoonaa euroa.

Angry Birds on yhtiön tunnetuin pelisarja. Sarja on synnyttänyt lukuisia spin-off-pelejä, oheistuotteita ja Angry Birdsistä on tehty myös vuonna 2016 ensi-iltansa saanut animaatioelokuva. Elokuvan jatko-osa, Angry Birds -elokuva 2 sai ensi-iltansa elokuussa 2019.