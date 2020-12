Lukuaika noin 2 min

”Meidän ’kylän vanhimpien’ eli luovien johtajien on oltava läsnä, saatavilla ja näytettävä toiminnallamme olevamme avoimia nuorten ajatuksille ja luovien ideoille. Kaikista tekijöistä pitää tuntua, että ideoita saa ja pitääkin aina rohkeasti jakaa ja tulla kertomaan. Niitä sitten heidän kanssaan yhdessä validoidaan ja viedään kohti konkretiaa. Kun tekijä näkee ja kokee, että omista ideoista tulee totta, se inspiroi, rohkaisee ja voimaannuttaa. Meillä tämä on kulttuurimme ytimessä. Ideoita ja ajatuksia saa siis aina jakaa. Myös luovien esimiehien tulee avoimesti heittäytyä omien ideoidensa kanssa. Se toimii käyttäytymismallina nuoremmille.”

Jyrki Poutanen

Vastaava luova johtaja

TBWA\Helsinki

”Aikaisempiin sukupolviin verrattuna työn merkityksellisyys on nuorille nyt hyvin tärkeää. Kun he kokevat työnsä merkitykselliseksi, he ovat sitoutuneempia ja saavat myös paljon aikaan. Lisäksi on tärkeää, että nuoret saavat kehittymismahdollisuuksia ja tarpeeksi haasteita. Moni haluaa kehittyä ja haastaa itseään. Heille tulee antaa siihen tilaa ja mahdollisuus. Joskus se tarkoittaa sitä, että antaa vähän liian isojakin tehtäviä ja näin mahdollisuuden oppia, kuitenkin ilman epäonnistumisen pelkoa.”

Veera Siivonen

Markkinointi- ja viestintäjohtaja

Terveystalo

”Nuoren ollessa ensimmäisessä tai toisessa työpaikassaan hänelle pitää pystyä tarjoamaan haasteita. Yrityksen on oltava heidän silmissään kiinnostava ja oman alansa edelläkävijä. Työn mielekkyys syntyy mahdollisuudesta toimia voittavassa joukkueessa haastavassa roolissa. Vertailun voi ottaa urheilun puolelta. Pieni ja tuntematonkin joukkue voi yltää hienoihin tuloksiin, kun ryhmän sisällä on hyvä meininki. Huuhkajien eli Suomen jalkapallomaajoukkueen menestys on tästä hyvä esimerkki.”

Santtu Parkkonen

Toimitusjohtaja

Mellakka Helsinki

”On tärkeää antaa nuorille vastuuta ja mahdollisuuksia. Meillä on hiljattain aloittanut kaksi nuorta työntekijää. He ovat nousseet hyvin tilanteen tasalle, kun olemme antaneet heille mahdollisuuksia näyttää osaamistaan vähän kovemmissakin paikoissa. Työ ei kuitenkaan ole koko elämä, eikä sen pidäkään olla sitä. En siedä lainkaan ylitöihin puskemista ja loppuun polttamista. On oltava vapaus tehdä muitakin asioita, joskus myös työajalla. Näiden asioiden yhdistäminen luo mielekkään ympäristön.”

Pia Dahlman

Toimitusjohtaja

Folk Finland